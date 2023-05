Gemeente zet bouw 600 extra woningen Weesp door, ondanks tekort aan crèches en bso’s

De wijk Weespersluis in Weesp. Beeld Sander Koning/ANP

Als het aan het Amsterdamse college van b. en w. ligt, komen er nog 210 huurappartementen (waarvan 60 sociale huur en 150 in de vrije sector) en 390 koopwoningen in de wijk Weespersluis bij. Deze 600 extra woningen komen bovenop de ongeveer 3500 woningen die voor de wijk gepland staan. Er komen ook en ook nog een school en een kinder- en naschoolse opvang ‘De gemeente wil namelijk dat de voorzieningen op orde zijn, voordat meer bewoners naar de wijk verhuizen,’ schrijft het college.

Of dat ook zo is, is de vraag. De voorzieningen blijven nu al flink achter in de wijk, die in de laatste paar jaar fors is gegroeid. Eerder adviseerde het bestuur van stadsgebied Weesp negatief over de plannen voor de bouw van de 600 extra woningen.Onlangs becijferde Paul van den Berg, woordvoerder van De Kleine Weespers – een groep burgers die zich zorgen maakt over de voorzieningen voor kinderen in Weesp – dat het tekort aan plekken op kinderopvanglocaties en scholen groot is en dat dat met de bouw van extra woningen alleen maar zal toenemen.

Tussen de vier- en de vijfhonderd kinderen staan op dit moment in Weesp op de wachtlijst voor een buitenschoolse opvang (bso). Verwacht wordt dat het aantal kinderen tussen 4 en 12 jaar binnen 8 jaar 304 procent groeit, van 595 naar 1806, zegt Van den Berg. Hij maakte voor zijn berekeningen gebruik van cijfers van Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam. “Per jaar komen er netto 150 kinderen bij, van wie 70 procent gebruik wil maken van de bso. Tot 2030 zijn zestien extra bso-locaties van gemiddelde omvang nodig in Weespersluis.”

Toegang probleem

Ook bij de kinderdagverblijven is het tekort aan plekken groot, zegt Van den Berg. Het aantal kinderen van 0 tot 3 jaar groeit binnen 8 jaar naar verwachting 256 procent, waardoor er in 2030 in Weespersluis 8 extra crèchelocaties nodig zullen zijn.

De ene extra school, waarin de laatste plannen voorzien, is volgens Van den Berg bij lange na niet voldoende, aangezien het aantal kinderen tussen 4 en 12 jaar netto zal toenemen met ongeveer 1200. “Zonder aanvullende scholen is het onvermijdelijk dat de toegang tot het primaire onderwijs in heel Weesp een groot probleem wordt.”

Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) schreef dinsdag in antwoord op schriftelijke vragen van D66 niet te weten hoeveel opvangplekken Weesp op dit moment tekort komt. ‘Het college heeft alleen inzicht in het bestaande aanbod en niet in de vraag naar kinderopvang. De gemeente is niet verantwoordelijk voor voldoende aanbod van kinderopvang en heeft geen harde cijfers over het tekort,’ schreef de wethouder.

Volgens Moorman is het wel duidelijk ‘dat in de wijk Weespersluis een fors tekort aan opvangplekken is’.

Tekort kinderopvang

Om de komst van nieuwe kinderdagverblijven te bevorderen heeft de gemeente ‘iemand aangewezen die ondersteunt bij het zoeken naar passende huisvesting voor kinderopvang in Weesp’. Op dit moment staat de bouw van twee nieuwe kinderdagverblijven op de planning. Of die ook op volledige capaciteit kunnen draaien als ze af zijn, moet echter nog blijken. Er is immers een groot tekort aan personeel in de kinderopvang.

Volgens het UWV staan in de kinderopvang in de regio Groot-Amsterdam nu zo’n 550 vacatures open en loopt dat in 2032, als de kinderopvang waarschijnlijk gratis is, op naar rond de 1500. Daarmee kampt de regio met het grootste tekort van heel Nederland (zie kader).

Ouders in Weesp hebben volgens wethouder Moorman ‘dezelfde alternatieven als ouders in de rest van Amsterdam’ als ze geen opvang voor hun kind(eren) kunnen vinden. ‘Namelijk hun zoekgebied uitbreiden naar andere buurten in Weesp of omliggende plaatsenof gebruik maken van gastouderopvang.’

