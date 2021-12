Gemeente zegt huur op van 21.000 vierkante meter aan werkplekken voor ambtenaren

Jodenbreestraat 25. Beeld Jean-Pierre Jans

Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Het gaat om een groot kantoorgebouw van 21.000 vierkante meter aan de Jodenbreestraat 25 op loopafstand van de Stopera, waar diverse diensten en afdelingen zijn gevestigd. Het pand is eigendom van een Duits pensioenfonds en moet vanaf 1 december 2022 op zoek naar een nieuwe huurder. Het opzeggen van de huur is een bezuiniging en scheelt Amsterdam 5 miljoen euro per jaar. De komende jaren is het de bedoeling om in totaal structureel 10 miljoen euro te besparen op huisvesting.

De opzegging vloeit voort uit het bezuinigingspakket dat coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP in het najaar van 2020 met elkaar overeenkwamen. De coronapandemie, en dan vooral het gebrek aan inkomsten door wegblijvende toeristen, veroorzaken flinke tekorten. Tegelijkertijd zijn veel ambtenaren door corona ook gewend aan flex- en thuiswerken, waardoor de gemeente toe kan met minder werkplekken.

Geen leegstand

In het pand aan de Jodenbreestraat zijn nu duizend werkplekken gevestigd waar momenteel tweeduizend ambtenaren, deels parttime, gebruik van maken. In totaal werken er ruim 16.000 mensen bij de gemeente Amsterdam.

Hoewel de vraag naar kantoorruimte afneemt, is het risico op leegstand aan de Jodenbreestraat nihil. Volgens onderzoek van kantorenmakelaar en -investeerder CBRE is de vraag naar kantoren op A-locaties nog altijd enorm. “Inmiddels is gebleken dat een flink deel van de Amsterdamse kantoorgebruikers niet of nauwelijks geraakt wordt door de recessie. Veel bedrijven uit bijvoorbeeld de techsector groeien en zijn op zoek naar meer mensen én naar meer ruimte,” aldus Bart van Eerd, kantorendeskundige bij CBRE.