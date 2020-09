Gemeente wil verkeer beter controleren met fors aantal extra camera’s

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Met name de forse uitbreiding van het aantal kentekencamera’s springt in het oog. Amsterdam heeft nu 74 camera’s. Binnen de binnenring komen er zestig bij, rond het stadshart nog eens acht. Volgens verkeerswethouder Sharon Dijksma is de uitbreiding nodig om zwaar verkeer effectief te kunnen weren uit het gebied waar de bruggen en kades ernstig te lijden hebben onder het gewicht.

De stevige uitbreiding van kentekencamera’s biedt ook de mogelijkheid taxi’s selectief toegang te geven tot de drukke gebieden in de binnenstad. Daarnaast leveren de nieuwe camera’s extra informatie over de verkeersstromen in de stad.

De privacy van verkeersdeelnemers is niet in gevaar, zegt Dijksma: de camera’s registreren alleen kentekens, geen gezichten. Het is de bedoeling dat de kentekencamera’s begin 2021 klaar zijn voor gebruik.

Taxi’s toelaten of weren

De acht camera’s rond het stadshart worden in eerste instantie vooral ingezet voor de intelligente toegang voor taxi’s. Door de camera’s kunnen taxi’s op een slimme manier worden toegelaten tot drukke gebieden en kan de gemeente spelen met het aantal taxi’s in het stadshart. Ze veroorzaken veel luchtverontreiniging en verkeershinder doordat ze vaak massaal en langdurig door de binnenstad rijden, op zoek naar ritjes.

Volgens Dijksma stelt deze uitbreiding van het aantal kentekencamera’s de gemeente in staat om op een slimme en efficiënte manier toezicht te houden. ‘We hebben straks niet alleen goed zicht op welk verkeer de binnenstad in- en uitrijdt, maar we zijn ook in staat om op basis van nader te bepalen beleidskaders, (zwaar) verkeer binnen de S100 en het stadshart op bepaalde momenten en voor bepaalde doelgroepen toe te laten of te weren.’