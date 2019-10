Gemeente wil strafpuntensysteem voor taxichauffeurs invoeren

De gemeente heeft vergevorderde plannen om de taxiregels aan te passen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een puntensysteem waarbij kleine overtredingen minder desastreuze gevolgen hebben voor de chauffeurs, omdat ze niet onmiddellijk worden geschorst.

Taxichauffeurs beklagen zich al jaren dat hen het werken onmogelijk wordt gemaakt door de strenge straffen. Zo zeggen ze dat zij bijvoorbeeld onherroepelijk een week schorsing krijgen als ze iemand laten uitstappen op een plek waar dat niet mag. De chauffeurs zeggen dat het vaak onmogelijk is om mensen elders te laten uitstappen en tegen de straffen kunnen zij zich niet verweren.

In het strafpuntensysteem zouden chauffeurs pas worden geschorst als zij zes punten hebben gekregen. De punten vervallen na een jaar. De nieuwe manier van straffen moet volgens de planning van de gemeente volgende maand openbaar worden gemaakt en vanaf april ingaan.

Uber

Dat bleek donderdag tijdens een kort geding dat diende voor de rechtbank in Amsterdam. Een aantal chauffeurs betoogde dat hoor en wederhoor vaak ontbreekt en dat de chauffeurs helemaal niet, zoals de gemeente stelt, in geval van schorsing elders taxiwerk kunnen doen om in hun onderhoud te voorzien.

Volgens de advocaat van de chauffeurs willen de taxibedrijven de ruimte krijgen om overtredingen op maat te bestraffen. “Nu maak je hele gezinnen brodeloos, dat zijn draconische sancties voor relatief kleine overtredingen. Daar komt bij dat het werkverbod dat een chauffeur van een straattaxi krijgt, op geen enkele manier in verhouding staat tot de bescheiden straffen die chauffeurs krijgen die actief zijn op de bestelmarkt, zoals bijvoorbeeld Uber.”

Volgens de advocaat die namens de gemeente sprak, klopt het beeld dat de chauffeurs schetsen niet. “Dat er geen verweer mogelijk is, is gewoon niet correct. Verweer is mogelijk en daar zijn ook voorbeelden van. En ook de taxibedrijven hebben zeker de vrijheid om zelf afwegingen te maken in de straffen die worden opgelegd aan chauffeurs die kleine overtredingen maken.”

Zaak willen verliezen

De rechtszaak donderdag draaide opvallend genoeg om een groep van 33 chauffeurs die een geding hadden aangespannen tegen hun eigen taxiorganisaties, Take a Taxi (TaT) en Taxistad. Deze organisaties ontwikkelden een eigen strafmaat voor overtredingen, die minder streng zou zijn, maar werden daarvoor door de gemeente op de vingers getikt. De rechter bepaalde vervolgens dat de taxiorganisaties een boete moesten betalen van 10.000 euro.

De organisaties schijnt de betrokken chauffeurs vervolgens gewezen te hebben op de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. Zo ontstond de wonderlijke situatie dat de directeuren van de taxiorganisaties de zaak tegen hun chauffeurs graag wilden verliezen. De rechter doet over twee weken uitspraak.

Jeroen Pols van Taxistad verklaarde voor de rechtbank dat de straffen oneerlijk zijn. “De gemeente is een strafmachine op deze manier. Het is ook niet zo, zoals de gemeente stelt, dat wij niet wíllen handhaven. Wij doen dat regelmatig richting onze chauffeurs, zelfs meer dan de gemeente. Maar het moeten wel redelijke straffen zijn.”