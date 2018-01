Gemeente wil 'rookvrij' als voorwaarde voor subsidie

De gemeente wil attracties op deze manier stimuleren om sigaretten in de ban te doen.



Dit staat in de notitie waarin het college deze week het streven naar een rookvrij Amsterdam heeft vastgelegd.



Ook speeltuinen en kinderboederijen moeten rookvrij. Bij het onderhoud van speeltoestellen mag ook niet meer worden gerookt. De gemeente gaat ook onderzoeken of het mogelijk is rookvrije bus-en tramhaltes op te leggen.



Zwembaden

Ligweides van zwembaden worden rookvrij, net als de ijsbaan die donderdag is geopend in het Olympisch Stadion. Bezoekers van sportparken worden via borden opgeroepen niet te roken in het bijzijn van kinderen.



Uit onderzoek van OIS, het statistiekbureau van de gemeente, blijkt dat bijna driekwart (73 procent) van Amsterdam voorstander van het verder beperken van roken in de openbare ruimte.



Ook terrassen zouden volgens een meerderheid rookvrij moeten worden. Op het terras van Café-Restaurant ­Amsterdam geldt momenteel al een rookverbod.



