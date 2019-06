Gemeente wil pont tussen Oostelijk Havengebied en Zeeburgereiland

Volgens de gemeente kan een tijdelijke pontverbinding al eind 2020 in gebruik worden genomen. Beeld Roy Del Vecchio

De komst van een pontverbinding staat los van de vraag of er een fietsbrug moet komen tussen dezelfde buurten. De wethouders Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer) en Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) willen onder meer op deze manier Zeeburgereiland en IJburg bereikbaar houden.

In 2017 bleek tijdens een studie dat een pontverbinding te weinig zoden aan de dijk zet als het gaat om het vervoeren van grote hoeveelheden mensen. Maar volgens de gemeente is een tijdelijke pontverbinding wel interessant. ‘Deze kan de toenemende stroom fietsers, waaronder scholieren van Cartesius 2 en studenten van de Hogeschool InHolland de komende jaren faciliteren.’

Fietsbrug

Het is de bedoeling dat een tijdelijke pont wordt ingezet tot er een fietsbrug wordt aangelegd tussen de twee buurten of de Amsterdamsebrug beter geschikt is gemaakt voor grote hoeveelheden fietsers. Volgens de gemeente staat een tijdelijke pont los van de discussie over de keuze van een nieuwe brug.

Volgens de gemeente kan een tijdelijke pontverbinding al eind 2020 in gebruik worden genomen. Uiteindelijk zou zo’n pont ongeveer zeven jaar moeten kunnen varen, is de verwachting. Gesteld wordt dat eerst in overleg wordt getreden met omwonenden en met de nautische partners als Rijkswaterstaat, Centraal Nautisch Beheer en het Havenbedrijf Amsterdam.

De gemeente ligt al jaren in de clinch met bewoners van vooral Sporenburg. Nu is dat nog een plek waar alleen bestemmingsverkeer iets te zoeken heeft, maar als er een fietsbrug komt, zouden vele duizenden fietsers de wijk passeren onderweg naar de binnenstad.

Tunnel

De gemeente onderzoekt momenteel verschillende mogelijkheden voor fietsverbindingen. Ook een tunnel wordt overwogen, schrijven de wethouders aan de gemeenteraad. Het doel is eind 2020 een voorkeursvariant te kunnen voorleggen aan de gemeenteraad.

Het Zeeburgereiland en IJburg hebben veel behoefte aan toegangswegen voor alle vormen van vervoer: de buurten groeien tot 2038 met ongeveer 20.000 woningen bovenop de 10.000 woningen nu. De gemeente werkt al geruime tijd aan de bereikbaarheid. Er wordt vooral ingezet op hoogwaardig openbaar vervoer, fiets en auto. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de IJtram (tram 26), de doorstroming van het verkeer op de IJburglaan en een fietsverbinding richting de oostelijke binnenstad.