Gemeente wil parkeergarage Prins Hendrikkade kopen

Volgens wethouder Pieter Litjens (Parkeren) is sprake van een 'unieke kans' om de 434 commerciële parkeervakken tellende ondergrondse garage op de Prins Hendrikkade schuin tegenover het Centraal Station over te nemen van vastgoedbelegger ASR.



Litjens verkent de mogelijkheden om te bezien onder welke voorwaarden het vastgoed te koop is.



Compensatie

Als de garage in gemeentehanden komt, kunnen er volgens Litjens de auto's van parkeervergunninghouders uit de rondom gelegen straten, gestald worden.



"Dit biedt mogelijkheden om meer ruimte te creëren voor fietsers en voetgangers op straat door de daar verdwijnende parkeerplaatsen voor vergunninghouders te compenseren met parkeerplaatsen onder de grond," zegt Litjens.



Over hoeveel Litjens bereid is te betalen voor de parkeergarage, wil hij niets kwijt, om de onderhandelingspositie van de gemeente niet te schaden.



Het perceel waarop de garage is aangelegd, is in erfpacht uitgegeven. De garage is gebouwd in 1988.