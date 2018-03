Gemeente wil ondergrondse fietsgarage Rembrandtplein

In de omliggende straten van het uitgaansplein kan je je fiets wel kwijt, maar alleen in de daarvoor bestemde, meestal overvolle vakken.



Het stallen van fietsen gaat hier volgens onvrede van buurtbewoners vaak gepaard met een hoop herrie. Om de overlast van fietsers aan te pakken wil de gemeente uitzoeken of het mogelijk is een fietsparkeergarage onder het Rembrandtplein te bouwen.



2000 fietsen

Volgens wethouder Pieter Litjens (verkeer en vervoer) is er onder het plein mogelijk ruimte voor zo'n 2000 fietsen.



'Zo creëren we meer ruimte op straat, door parkeerplaatsen boven de grond op te heffen en te verplaatsen naar onder de grond,' schrijft de wethouder.



Het college van B en W neemt in 2019 een definitief besluit over de uitvoering van de stalling. Hoe de stalling er precies uit gaat zien, wordt bekend na overleg met ondernemers en omwonenden van het plein.