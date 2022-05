Gemeente wil in Weesp opgevangen Oekraïners naar een hotel verplaatsen: ‘Maar dít is een goede plek voor ons’

Vlnr: Masha Mariia (36), haar zoon Kirill (11), Yana (27) en haar zoon Nestor (9). Beeld Dingena Mol

Er gebeurt precíes wat ze niet wilden: onrust, onveiligheid, angst. Drie gezinnen, acht mensen, sinds twee maanden in Weesp, omdat het in Oekraïne oorlog is. De bevolking van Het Domijn ving ze op, op hun werklandgoed, gelegen in een bos tussen het Amsterdam-Rijnkanaal, de spoorweg en een waterzuiveringsinstallatie.

Wat ooit werd gebouwd als een locomotievenfabriek en later een legerdepot werd, wordt inmiddels gebruikt door creatievelingen die zich hebben verenigd in een coöperatie: een plek waar zij hun beroep kunnen uitoefenen. Nu hebben de Oekraïense vluchtelingen er onderdak gevonden. Een gezin woont in een appartement schuin boven een ruimte waar het naar hout ruikt, doordat het de werkplek is van een kunstenaar.

Een veilige plek

Noodopvang is het. Een idyllische plek waar zij tot rust kunnen komen. Een veilige plek voor de kinderen, zegt de 36-jarige Masha die niet met haar volledige naam in de krant of op de site wil. Ze woont hier met haar zoon. “Hij kon niet meer praten toen we moesten vluchten. De eerste dagen hier zei hij nog steeds niets, maar nadat we ons realiseerden dat we hier veilig waren, ging hij langzaam maar zeker weer spreken. ”

Maar er moet een einde aan komen, want er rust geen woonbestemming op het complex, het is een bedrijventerrein. Staat allemaal te lezen in een dreigend schrijven van stadsgebied Weesp aan de coöperatie Het Domijn. Als er geen einde wordt gemaakt aan de bewoning, volgt een dwangsom van 20.000 euro – met de toevoeging dat hogere dwangsommen kunnen volgen.

Na kritiek op de brandveiligheid hebben de onderdakverleners van Het Domijn een brandtrap geplaatst. Beeld Dingena Mol

We moeten ze ontzien

Het roept emoties op, zowel bij de vluchtelingen als bij de onderdakverleners. Muhamed Stranjac van Het Domijn kan er niet bij. “Ik ben zelf ooit naar Nederland gekomen vanwege de oorlog in Joegoslavië. Gymzalen, opvanglocaties: ik heb er gezeten. Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, dacht ik: dit moeten we voorkomen. Mensen in noodopvang moeten in de allereerste plaats een veilige plek hebben, waar ze een beetje tot rust kunnen komen. Hier zitten ze goed, hier is alles wat ze nodig hebben. We moeten ze ontzien, maar nu gebeurt het tegenovergestelde.”

En dat terwijl Het Domijn aanvankelijk zelf werd benaderd door, toen nog, de gemeente Weesp, of zij niets konden beteken in de opvang van Oekraïeners. Ze waren er al mee bezig en besloten het door te zetten. Kunstenaar Joost Conijn: “We hebben zes gezinnen opgehaald uit Polen, waarvan er voor drie ruimte was bij ons. Na twee weken begon de weerstand vanuit de overheid: de brandveiligheid zou niet op orde zijn. Er volgde een intimiderende inspectie. Nadat we op stel en sprong allerlei aanpassingen hebben gedaan, we hebben een brandtrap geplaatst bijvoorbeeld, gooide men het ineens op het bestemmingsplan dat deze opvang niet zou toestaan.”

Verschuilen achter juristen

De gemeente, Amsterdam inmiddels, is niet te vermurwen. Wethouder Rutger Groot Wassink kwam deze week langs. Een zeer onbevredigend gesprek, zegt Conijn. “Hij verschuilt zich achter juristen. Hij wil wel, zegt hij, maar het kan niet, omdat het niet zou voldoen aan de regels.”

Terwijl het wel kan, zegt Sofie Doeland van Het Domijn. “Het gaat niet om bewoning, het is tijdelijke noodopvang. Dat kan gewoon, de Handreiking Tijdelijke Opvang Oekraïeners staat het toe. Dit is een noodsituatie. Deze mensen willen eigenlijk maar één ding: terug naar Oekraïne, als het veilig is.” Conijn: “Terwijl net bekend is geworden dat Amsterdam een groep van 200 mensen in Weesp in een leegstaand bedrijfsgebouw wil opvangen. Daar zit toch ook geen woonbestemming op. Wat is dit nou?”

Niet overnachten

Een woordvoerder van de gemeente houdt echter voet bij stuk: “Het terrein mag gewoon gebruikt worden gedurende de dag, maar is geen plek om te overnachten. De vluchtelingen uit Oekraïne kunnen ’s nachts opgevangen worden in een van de gemeentelijke opvanglocaties.”

Masha gruwt van de gedachte aan opvang in een hotel. Op haar telefoon is nog steeds de app actief die een alarm laat horen als er in haar woonplaats in het zuiden van Oekraïne gevaar dreigt. “Als het alarm gaat, bel ik mijn moeder dat ze voorzichtig moet doen. Mijn hoofd maalt al genoeg. Ik heb veiligheid en rust nodig en dat hebben we hier. Een goede plek, met mensen die om ons geven. Ze hebben fietsen voor ons geregeld, financiën, Nederlandse les, kleding. Ze doen dingen met ons. Wat we hier hebben is wat een normaal leven het best benadert.”