Gemeente wil geen ‘forensenheffing’ op tweede huizen

Erik Flentge. Beeld Tammy van Nerum

Het aantal tweede woningen in de stad, maximaal 1830, is daarvoor te laag, schrijft burgemeester Halsema aan de gemeenteraad.

De raadsfractie van de SP had om zo’n heffing gevraagd, in de veronderstelling dat een aanzienlijk deel van de tweede woningen langdurig leeg staat. Uit een steekproef bij 673 huizen waar geen bewoner staat ingeschreven, bleek het vorig jaar in 195 gevallen om tweede huizen te gaan. Of deze langdurig leeg stonden, is niet bekend.

‘Onuitlegbaar’

“De fractie van de SP vindt dit een onuitlegbare praktijk die de ongelijkheid in de samenleving bloot legt,” aldus raadslid Erik Flentge. “Waar grote groepen mensen niet of nauwelijks aan woonruimte kunnen komen, zijn er ook mensen die de luxe hebben dat ze meerdere huizen hebben voor hun eigen gebruik.”

Gemeentes kunnen volgens de wet zo’n ‘forensenheffing’ opleggen aan mensen die niet binnen hun grenzen wonen, maar er wel een huis bezitten. Die regeling is vooral bedoeld voor vakantiehuizen en stacaravans die langdurig worden gebruikt. Via de heffing betalen de bewoners alsnog mee aan gemeentelijke voorzieningen.

Amsterdam kent geen forensenheffing, omdat het geen vakantieparken telt. Maar volgens het college worden huurders en bezitters van een tweede huis net zo goed nageslagen voor ozb, afval en riool als ingeschreven Amsterdammers.

Vrijstelling

Tot voor kort hoefden bezitters van een tweede huis in Amsterdam daarvoor ook geen vergunning te hebben, mits ze dit voor zelfbewoning gebruikten. Maar daar heeft de Raad van State deze zomer korte metten mee gemaakt.

Het college voelt echter niets voor een vergunningplicht; het wil de bestaande vrijstellingen handhaven.

Flentge: “Huizen zijn er om in te wonen en niet om te dienen als onnodige luxevoorziening voor mensen die al een eigen plek hebben.”