Gemeente wil fietsbrug tussen IJplein en Overhoeks

De brug zorgt voor een nieuwe, rechtstreekse verbinding tussen het IJplein en Overhoeks. Zo krijgen reizigers de mogelijkheid om via het IJpleinveer de IJ-oversteek te maken.



'Amsterdam blijft de komende jaren groeien en een groot deel van die groei vindt plaats in Amsterdam-Noord,' schrijft wethouder Pieter Litjens (Verkeer en Vervoer). De groei zorgt onder meer voor een forse toename van fietsers en voetgangers. 'Naast de uitbreiding van het aantal veren werken we daarom ook aan de spreiding van de reizigers.'



Beste optie

Het college heeft zeven verschillende locaties voor de brug onderzocht. Een fietsbrug ten noorden van de sluis is als beste optie uit de bus gekomen. Volgens de gemeente ontstaat op deze manier zowel 'een korte als comfortabele route' voor fietsers tussen het IJplein en het Van der Pekplein.



De gekozen locatie zorgde begin dit jaar voor onrust bij de bewoners aan de Laanweg in Noord. Zij zijn bang dat hun huizen moeten wijken en voelden zich overvallen door de plannen van de gemeente.



Geen sloop

Litjens geeft dinsdag in een persbericht aan dat door de komst van de brug geen bestaande huizen gesloopt worden. De gemeente onderzoekt of het fietspad door het groene parkje tussen het kanaal en het Laanwegkwartier kan lopen. Zo zal de fietsstroom langs de woningen aan de Laanweg beperkt blijven.



De komende tijd werkt een projectteam de plannen uit. Pas daarna volgt het zogenoemde uitvoeringsbesluit en de definitieve beslissing van de gemeente. Als alles volgens planning loopt, kan de eerste fietser in 2021 via de brug oversteken.



