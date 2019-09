Gemeente wil camera's inzetten tegen snorfietsen op fietspad

Amsterdam wil milieucamera’s inzetten tegen snorfietsers die niet op de rijbaan rijden. Ook onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om mobiele camera’s te gaan gebruiken.

Het inzetten van camera’s zou de pakkans vergroten van snorfietsers die ondanks het verbod gebruik blijven maken van het fietspad. Verkeerswethouder Sharon Dijksma zei vrijdag dat er inmiddels 3500 boetes zijn uitgeschreven aan snorfietsers en dat er 360 waarschuwingen zijn uitgedeeld. Ze zei wel de indruk te hebben dat de maatregel goed wordt nageleefd.

Camera's

Het inzetten van camera’s tegen snor- en bromfietsen is niet nieuw: in de stad wordt al in twee tunnels gewerkt met camera’s die controleren of snor- en bromfietsers er geen gebruik van blijven maken: in de onderdoorgang van het Rijksmuseum en in de tunnel onder CS, naar de ponten. Dit biedt perspectieven, zegt een woordvoerder. “We kunnen dus al handhaven met camera’s en deze vorm van handhaving biedt ook veel mogelijkheden voor de toekomst.”

Wel moet de handhaving ‘risico- en doelgericht zijn’, aldus de woordvoerder. “We willen rekening houden met privacy en kosten. Daarom zijn wij momenteel de mogelijkheden aan het onderzoeken. Ook de uitkomsten van de evaluatie ‘snorfiets naar de rijbaan’ dit najaar zullen we bij dat onderzoek betrekken.”

Analyse

Uit een analyse uit 2016 van de inzet van camera’s onder het Rijksmuseum bleek dat dergelijke handhaving bijzonder efficiënt is. Camera’s registreren, aldus de analyse, tot tweeënhalf keer meer dan verkeersregelaars ter plekke. Wel waren er stevige kosten verbonden aan het cameratoezicht: de installatie kostte 229.000 euro en voor het eerste jaar kwam daar nog eens 150.000 euro aan exploitatiekosten bovenop.

Volgens toenmalig wethouder Eric Wiebes waren de kosten van het systeem zo hoog omdat de gemeente nog geen enkele ervaring had met een dergelijk systeem. Volgens Wiebes zou het gaan om een proef waarmee de stad ervaring wilde opdoen met automatisch toezicht. Als de proef slaagde, zou het op meer plaatsen komen te hangen, vond Wiebes.

Vorige week werd bekend dat sinds de verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan het aantal ernstige ongevallen met snorfietsers rigoureus is gedaald. Ook onder fietsers worden veel minder ernstige ongelukken gemeld door de politie. Tussen april en augustus waren er tien ernstige ongevallen met snorfietsen. Dezelfde periode een jaar eerder werden nog 53 ernstige ongelukken door de politie geregistreerd. Dijksma maakt deze cijfers bekend, omdat werd gevreesd dat door de verplaatsing verkeersonveilige situaties zouden ontstaan.