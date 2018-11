Gemeente wil betaald parkeren in Noord uitbreiden

Het gaat om de volgende gebieden (zie ook afbeelding onderaan dit artikel): Buiksloterdijk West en Oost, Marjoleinterrein, Nintemanterrein, Jeugdland, Blauwe Zand, Rode Kruisbuurt, Leeuwarderweg, Nieuwendammerdijk tot het sluisje en de Nieuwendammerkade.



In die gebieden moet parkeren straks net als in het grootste gedeelte van Noord 1,30 euro per uur kosten. Er moet zeven dagen per week van 9 uur 's ochtends tot 19 uur 's avonds betaald worden om te parkeren.



De gemeente verwacht met vergroting van het betaaldparkerengebied in het eerste jaar bijna 700.000 euro op te halen. De jaren erna moet het zo'n 770.000 euro opleveren.



Spanningen

De uitbreiding komt voort uit signalen die de gemeente binnenkreeg over overlast en parkeerdruk in de gebieden waar het parkeren nog gratis is. Er zou volgens de politie en handhaving sprake zijn van oplopende spanningen.



De gemeente hoopt met de invoer van betaald parkeren te voorkomen dat in de aangrenzende gebieden de parkeerdruk te groot wordt.