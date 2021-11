Gemeente wil Amsterdammers ‘radicaal’ gezonder maken

Een suikertaks? Wat betreft de Zorgwethouder van Amsterdam is dat landelijk een uitstekend idee. Beeld Getty Images/Science Photo Libra

Minder fastfoodmaaltijden voor Amsterdammers uit Zuidoost en Nieuw-West, terwijl de jonge Amsterdammer in Centrum minder alcohol moet drinken. En voor de hele stad geldt: de mentale gezondheid moet beter. Ruim de helft van de Amsterdammers heeft nu mentale klachten, in 2030 moet dit een derde van de bewoners zijn. Dat en meer staat in de vrijdag gepresenteerde gezondheidsplannen van wethouder Simone Kukenheim (Zorg).

De gemeente Amsterdam wil met name de gezondheid van jongeren en bewoners uit Nieuw-West, Zuidoost en Noord verbeteren. Al langer is bekend dat in deze wijken een groeiend verschil is tussen rijk en arm, werk en werkloosheid, kansarm en kansrijk. De tweedeling van deze economische verschillen is ook terug te zien in de gezondheid van de inwoners van de stadsdelen. Neem overgewicht. Gemiddeld is een op de vier Amsterdammers te zwaar, terwijl in de Bijlmer of Osdorp de helft van de volwassenen overgewicht heeft.

Ook op het gebied van mentale gezondheid zijn verschillen te zien: in Oud-Zuid heeft 5 procent van de bewoners last van ernstige psychische klachten, in Bos en Lommer is dat 15 procent. Bovendien leven Amsterdammers die het sociaaleconomisch goed hebben maar liefst veertien jaar langer dan inwoners in armoede.

Snackbars weg bij scholen

De gemeente neemt meerdere maatregelen om de verschillen tussen de stadsdelen te verkleinen. In sommige wijken moeten sport-, muziek- en kunstactiviteiten jongeren een uitlaatklep geven voor mentale klachten. In Nieuw-West komen sportprogramma’s voor Amsterdammers die het minst bewegen. Ook wordt een programma opgezet voor bewoners met een migratieachtergrond om zonder stigmatisering te praten over mentale problemen.

Het zijn maatregelen die in de lijn van eerder aangekondigde plannen liggen: de gemeente wil snackbars weren rondom scholen, studenten bewuster maken van de negatieve effecten van alcohol en kwetsbare ouders de eerste twee jaar hulp bieden om hun kinderen een gelijke start te geven.

Binnen al deze plannen staat het voorkomen van gezondheidsproblemen centraal. Kukenheim: “Men vindt het betuttelend om te voorkomen dat iemand ziek wordt, maar niet om iemand achteraf beter te maken. Dat frame moeten we laten vallen. Iedereen moet eigenaar worden van deze aanpak: bewoners, de kraamzorg, leraren, buurtteams, sportclubs.”

Suikertaks

Cijfers van het RIVM laten ook zien dat Nederland vooral bezig is met acuut handelen op zorgvragen. In 2019 besteedde de overheid ruim 5000 euro per jaar per inwoner aan geneeskundige en langdurige zorg, terwijl het in gezondheidsbevordering slechts 23 euro de mens investeerde.

Het is een discussie die in het coronadebat ook regelmatig gevoerd wordt. Gezondere mensen die besmet raken met het virus eindigen immers minder snel in het ziekenhuis. Het verbaast de wethouder dat landelijk nu niet het momentum wordt gebruikt om ‘radicaal’ in te grijpen. “Je moet bakens fundamenteel verzetten. Voer een suikertaks in, verbied kindermarketing op ongezonde voeding.”

In de geestelijke gezondheidszorg gaat het vaak over lange wachtlijsten, niet hoe deze voorkomen kunnen worden. Door nog meer de focus te leggen op preventie wil de stad dat het aantal Amsterdammers met mentale problemen in 2030 gedaald is van 54 procent naar 34 procent. Het zware alcoholgebruik, met name in Zuid en Centrum door ongehuwde, hoogopgeleide, jonge mannen, moet ook teruggedrongen worden. Van de Amsterdammers drinkt 14 procent nu overmatig – hoger dan het landelijke gemiddelde. In 2030 moet dit gedaald zijn naar 5 procent.

Per stadsdeel wordt de komende maanden een op maat geschreven plan van aanpak gemaakt. Kukenheim: “Niet iedereen heeft dezelfde uitgangspositie. Om voor alle Amsterdammers hetzelfde te bereiken, moeten we overal op een andere manier ingrijpen.”