Gemeente wil aanleg kelders verbieden in strijd tegen overlast grondwater

Werknemers slaan in de Hensbroekerstraat een nieuwe pijp in de grond voor de afvoer van grondwater. Beeld Jakob Van Vliet

De aanleg van reeksen van kelders kan leiden tot grote wateroverlast of juist het uitdrogen van funderingen van oude panden. Uit gedetailleerd onderzoek van de gemeente komt naar voren dat dergelijke problemen in een aantal buurten ernstig zijn, in andere buurten juist niet.

Paraplu

Om het grondwater in de stad te beschermen komt er een zogenaamd paraplubestemmingsplan dat voor elk gebied in de stad bepaalt of er kelders kunnen komen en zo ja, onder welke voorwaarden.

GroenLinks-raadslid Nienke van Renssen pleit al sinds 2018 voor nader onderzoek naar de gevolgen van onderkeldering. Ze is daarom blij met deze belangrijke stap. “Er is steeds meer droogte in de stad en in andere tijden van het jaar steeds meer wateroverlast. Voor een klimaatbestendige stad moeten we het grondwater beschermen.”