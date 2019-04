Gemeente wil 500.000 m2 aan nieuwe kantoren

Inzetten hardheidsclausule

Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid en trekken ook weer andere bedrijven aan Wethouder Udo Kock

Nieuw in de kantorenstrategie is dat de gemeente vaker de hardheidsclausule in gaat zetten om grond direct uit te geven voor de vestiging van bepaalde bedrijven, zoals is gebeurd voor de bouw van het nieuwe kantoor van de European Medicines Agency (EMA). Dat zal vooral gebeuren bij bijvoorbeeld internationale en Europese hoofdkantoren en bedrijven in de creatieve industrie, media, technologie en telecom.



Ook wil de gemeente dat bedrijven in bestaande kantoren die veel energie verbruiken maatregelen nemen om dat terug te dringen. Daarom zal het college 'actief laten handhaven' op geldende en toekomstige wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld het energielabel C dat vanaf 2023 voor alle bestaande kantoorgebouwen verplicht is.



De afgelopen jaren zette de gemeente vooral in op de transformatie van leegstaande kantoorgebouwen tot woningen, omdat de kantoorleegstand hoog was. Die is nu in vier jaar tijd gehalveerd: van 18 procent in 2015 tot 8,8 procent nu. Op dit moment telt Amsterdam zeven miljoen m2 aan kantoor. Daar komt met de aangekondigde bouwplannen ruim 7 procent bij.



De gemeenteraad moet de kantorenstrategie nog bespreken. Dat gebeurt op 17 april in de commissie Ruimtelijke Ordening.