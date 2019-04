Dat schrijft wethouder Groot Wassink (GroenLinks, Sociale Zaken) in een brief aan de gemeenteraad.



Het gaat om Javaplantsoen 17 (Oost), Zaandammerplein 50 (West), Overhoeksplein 2 (Noord) en Beemsterstraat 531 (Noord). De komende weken zal de gemeente brieven sturen naar omwonenden met een uitnodiging voor bewonersavonden. Deze worden in mei georganiseerd. In de brief zal ook staan om hoeveel opvangplekken het gaat.



500 asielzoekers

Het gemeentebestuur wil in totaal 500 uitgeprocedeerde asielzoekers opvangen. Dat moet gebeuren over maximaal 23 panden. Eerder maakte de gemeente al zeven andere locaties bekend. Of deze definitief in gebruik genomen zullen worden, beslist het college van b. en w. begin mei. In juni wordt besloten of de nieuwe vier locaties gebruikt gaan worden.



Een harde voorwaarde om in aanmerking te komen voor de 24 uursopvang is dat ongedocumenteerden werken aan toekomstperspectief: vrijwillig terugkeren naar het land van herkomst of een traject ingaan waardoor ze alsnog legaal in Nederland mogen blijven.



Later zullen nog meer nieuwe mogelijke 24 uursopvanglocaties worden bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat in juli de eerste deuren van nieuwe opvanglocaties opengaan en voor het einde van 2019 alle locaties open zijn.



