Gemeente werpt barrières op bij ombouw leegstaande kantoren

‘Juist behoefte aan betaalbare huizen’

Wethouder Laurens Ivens, die niet wil ingaan op individuele projecten, spreekt bij monde van een woordvoerder tegen dat er sprake is van terugloop van het aantal woningprojecten. Dat het aantal vergunningen voor zulke projecten afneemt, geeft volgens Ivens een vertekend beeld omdat zo’n ombouwvergunning voor één woning kan gelden maar ook voor honderd.

Tussen 2012 en 2018 zijn volgens het CBS in Amsterdam 6835 woningen gerealiseerd in voormalige kantoorgebouwen. Volgens cijfers van de gemeente is vorig jaar begonnen met de bouw van in totaal 2312 woningen door transformatie van kantoren of sloop en nieuwbouw. Dat is vergelijkbaar met het aantal in 2017 en een derde hoger dan in 2018.

Er lagen eind vorig jaar nog 65 plannen voor de ombouw van kantoorgebouwen, maar dat hoeven niet noodzakelijkerwijs woningen te zijn. “We voegen de komende jaren nog heel veel woningen toe in grote transformatieprojecten,” aldus Ivens’ woordvoerder, “zoals in Amstel III en Schinkelkwartier.”

Van vijf gevallen is bekend dat transformatie om uiteen­lopende redenen is vastgelopen. Verandering in beleid kan een reden zijn, maar dat is volgens de wethouder onvermijdelijk. “We zien dat het transformeren naar dure huurwoningen redelijk makkelijk gaat, maar in de stad is juist veel behoefte aan betaalbare huizen.”