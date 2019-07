Gemeente werkt mee aan uitbreiding Haga Lyceum door besluit minister Slob

Beeld anp

Tot nu toe weigerde de gemeente mee te werken aan de uitbreiding van de islamitische school in West. De bestuursvoorzitter van de school, Soner Atasoy, dreigde met een kort geding om grotere huisvesting van de school af te dwingen.

Maar met het besluit van donderdag van de minister van Onderwijs Arie Slob kan de geldkraan voor de school worden dichtgedraaid als het bestuur niet opstapt. Naar aanleiding daarvan geeft de gemeente aan toch mee te gaan werken aan de (noodzakelijke) tijdelijke uitbreiding van de school.

“Nu de minister van Onderwijs dit besluit heeft genomen verwachten wij dat het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum binnen afzienbare tijd zal worden vervangen,” aldus wethouder Onderwijs Marjolein Moorman. “In het belang van de huidige kinderen, de nieuw aangemelde kinderen en het onderwijs zal de gemeente tijdens de zomervakantie extra tijdelijke lokalen plaatsen bij het Cornelius Haga Lyceum.” Ook zal er gekeken worden of er extra fysieke veiligheidsvoorzieningen aan het schoolgebouw nodig zijn.

Permanente huisvesting

Met de uitbreiding is er aan het begin van het volgende schooljaar voldoende ruimte voor circa 340 leerlingen. De leerlingentelling van vorig jaar geeft aan dat er 175 scholieren bij de school staan ingeschreven. Via de centrale loting en matching zijn er 129 nieuwe leerlingen op de school geplaatst. “Met de uitbreiding naar circa 340 leerlingen, is er passende huisvesting voor al deze leerlingen,” aldus Moorman.

De wethouder schrijft ook dat, zodra de aanwijzing van de minister van Onderwijs is opgevolgd, de gemeente in gesprek gaat met het nieuwe schoolbestuur over de permanente huisvesting van de school.

Het besluit van minister Slob donderdag volgde op een uitspraak van de rechter, die de school in West, die publicatie van een kritisch rapport van de Onderwijsinspectie probeerde te voorkomen, in het ongelijk stelde. Kort na de uitspraak zette de Inspectie het rapport online. Daarin wordt gesproken van ‘ernstige gebreken’. Zo neemt het schoolbestuur geen afstand van omstreden personen, is er financieel wanbeheer, zelfverrijking en belangenverstrengeling.

De AIVD had eerder gewaarschuwd voor salafistisch onderwijs op het Haga Lyceum. Daarvoor heeft de Inspectie geen aanwijzingen gevonden.