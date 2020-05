Gemeente weigert huur door crisis geplaagde ondernemers kwijt te schelden

Amsterdam wil horecaondernemers en winkeliers die gemeentevastgoed huren en door de coronacrisis in de problemen komen, geen huur kwijtschelden. Hooguit wordt de huur uitgesteld, maar dat levert een schuld op voor later. ‘Je verwacht toch meer toeschietelijkheid.’

Terwijl het Amsterdamse college van b. en w. vastgoedbezitters oproept coulant te zijn met horeca- en winkelhuren en achter de schermen weigerachtige pandjesbazen onder druk zet, geeft het zelf geen duimbreed toe. Dat blijkt uit een rondgang van Het Parool langs winkeliers en horecaondernemers die hun onderkomen huren van de gemeente of gelieerde partijen als NV Zeedijk of Stadsherstel.

“We kregen na ons verzoek om een gesprek over de huur alleen een mailtje dat een deel van de huur wordt opgeschort,” zegt horecaondernemer Michel Pais, “maar dat we wel schuld blijven opbouwen.” Pais’ horecagroep Unlimited Label huurt café en restaurant Vondelpark3 in het Vondelparkpaviljoen van de gemeente. Waar het bedrijf wel hulp krijgt van commerciële partijen – zo schold RAI het bedrijf de huur voor Strand Zuid kwijt – geeft Amsterdam niet thuis. “Inmiddels zijn we acht weken verder. Dan verwacht je toch meer toeschietelijkheid. Wat we ook vragen, we horen niks.”

Huurverhoging

Onlangs viel wel nog een brief bij Vondelpark3 op de mat met de mededeling dat de jaarlijkse huurverhoging van 1,8 procent gewoon doorgaat. “We praten nu met onze andere verhuurders over de huur voor als we weer open mogen,” zegt Pais. “Met de gemeente lukt dat nog niet.”

Huur opschorten heeft voor de meeste ondernemers geen zin. De omzet die ze nu missen, wordt niet over een paar maanden alsnog gehaald, zodat de achterstallige huur als een molensteen om hun herstel hangt.

Desondanks krijgen winkeliers, horecabazen en instellingen die rechtstreeks bij de gemeente huren, de afgelopen weken allemaal dezelfde reactie: ‘Over de huur zult u tot nader order geen herinnering of aanmaning van de huurtermijn ontvangen. U blijft echter verplicht om de huur te betalen. Indien u de huur geheel of gedeeltelijk niet betaalt, dan ontstaat er een huurschuld.’

“Dat klopt,” erkent een woordvoerder van wethouder Touria Meliani (Gemeentelijk Vastgoed). “We incasseren nu geen huur. Daardoor brengen we huurders niet direct in de problemen. Maar we gaan niet generiek alle huur drie maanden kwijtschelden.”

“We zijn als gemeente ook gewoon een verhuurder die moet kijken naar de beperkte financiële middelen die we hebben. We gaan wel in gesprek met huurders die aangeven problemen te hebben, over maatwerk, maar kwijtschelden is geen optie. We moeten goed kijken welke euro’s waar terecht komen.”

Weigerachtige pandjesbazen

Eind april deed het college ‘een klemmend beroep’ op commerciële verhuurders om schappelijk te zijn bij huurproblemen na een groot aantal meldingen van onbuigzame vastgoedbezitters. Achter de schermen is ook een aantal koppige pandjesbazen door het college aangesproken op zijn verantwoordelijkheid.

Een woordvoerder van wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) vindt niet dat de gemeente met twee maten meet. “Het college heeft verhuurders opgeroepen coulant om te gaan met huurproblemen en het gesprek aan te gaan met huurders in moeilijkheden. Dat doen we zelf ook.”

Ook bij verhuurders die aan de gemeente zijn gelieerd verlopen huurafspraken moeizaam. Bij het aan Stadsgoed (18 procent in handen van de gemeente) verbonden 1012inc gaan gesprekken volgens Roberto Barsoum van horecagroep RB ‘heel erg traag’. NV Zeedijk (78 procent gemeente) is pas net onderhandelingen gestart met commerciële huurders en schort in sommige gevallen de huur enkele maanden op.

Stadsherstel (13 procent) biedt zijn duizend huurders alleen twee maanden huuruitstel. “We zijn nu bezig met een aanvullende regeling waarin mogelijk een deel van de huur wordt kwijtgescholden,” zegt een woordvoerder. “Maar die regeling is nog niet klaar.”