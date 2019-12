Gemeente weert goedkoopste erfpachtnotaris: ‘Het is een chaos’

‘Ook de gemeente kan het niet bol­werken. Het overstapportaal ligt er vaak uit.’ Beeld Shutterstock

Net nu de beruchte erfpachtdeadline op 1 januari in zicht is, wil de gemeente voorlopig niet meer samenwerken met Erfpachtnotarisamsterdam.nl, de goedkoopste notaris voor de overstapprocedure. Het bedrijf heeft moeite met de verwerking van honderden aanvragen.



Pablo van Klinken van Erfpacht­notarisamsterdam.nl, die naar eigen zeggen circa 20 procent van het ­totale aantal overstappers bedient, erkent dat er door de hoge werkdruk problemen zijn bij de notaris met wie hij ­samenwerkt.

Zijn website is slechts een platform, dat geïnteresseerde erfpachters voor de juridische afhandeling doorstuurt naar een notaris, Van Lenning Notariaat in Amstelveen. Sinds vorige week kunnen erfpachters die willen overstappen, Van Lenning Notariaat niet meer selecteren in de lijst met door de gemeente goedgekeurde notaris­kantoren. Hiermee is het goedkoopste alternatief om over te stappen niet meer beschikbaar en pakt de overstap al gauw enkele honderden euro’s duurder uit.

Notaris Van Lenning is boos vanwege het besluit. “De gemeente Amsterdam is van mening dat het aantal overstappers moet worden verdeeld over alle notarissen. Omdat wij het grootste marktaandeel hebben, zijn wij in het overstapportaal uit de lijst met beschikbare notarissen gehaald,” zegt Sylvia van Lenning. Die beslissing van de gemeente staat op gespannen voet met de vrijheid die erfpachters wettelijk hebben om zelf een notaris te kiezen, aldus de KNB, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Overstapaanvragen

Op 1 januari verloopt de deadline waarop erfpachters hun aanvraag voor een overstapaanbieding moeten hebben ingediend. Amsterdamse ­notarissen hebben het daarom razend druk met de verwerking van alle aanvragen. De gemeente hanteert in het overstapportaal, de online balie waar erfpachters kunnen overstappen, een lijst met tientallen goed­gekeurde notarissen waaruit erfpachters kunnen kiezen. Overstappen naar het nieuwe erfpachtstelsel zonder een van deze notarissen is niet mogelijk.

Van Klinken biedt via zijn website de afkoop van erfpacht aan voor ­bedragen vanaf 795 euro, een stuk goedkoper dan de andere notarissen. Gecombineerd met een slimme marketingcampagne via zoekmachine Google zijn er zoveel erfpachters geïnteresseerd geraakt dat uitvoerder Van Lenning Notariaat kraakt onder de hoeveelheid aanvragen.

Klanten moeten door de enorme drukte lang wachten op de benodigde documenten, die vaak pas zeer kort voor de ondertekening worden aangeleverd.

Gewaarschuwd

Volgens Van Klinken heeft Van Lenning Notariaat zich een beetje verkeken op de belangstelling die ze door de samenwerking met zijn website krijgen te verwerken. “We hebben gewaarschuwd dat het druk zou kunnen worden. Ik vind het ook niet goed dat mensen pas zo kort voor de afspraak een afrekening krijgen,” zegt Van Klinken, “maar bij de gemeente kunnen ze het momenteel ook niet bolwerken. Het overstapportaal ligt er vaak uit. Het is een chaos.”

Notaris Van Lenning is boos dat er geen erfpachters meer worden doorgestuurd naar haar kantoor. “We hebben vijf extra krachten aangenomen om de piek van aanvragen te verwerken. Op subjectieve gronden worden wij nu geweerd uit de gemeentelijke lijst van notarishuizen.”

Ondanks deze inspanningen blijft de gemeente bezorgd over de ‘zeer grote werkvoorraad van het notariskantoor en de tijdige verwerking daarvan’, aldus een zegsvrouw. Ook zou Van Lenning niet inhoudelijk hebben gereageerd op bezorgde vragen van de gemeente. “Indien het notariskantoor alsnog een toelichting geeft en aantoont hoe de zeer grote werkvoorraad binnen de daarvoor gestelde termijn kan worden verwerkt, wordt dit kantoor teruggeplaatst in het overstapportaal,” stelt de woordvoerster.

Volgens Van Klinken worden bestaande klanten die reeds voor Van Lenning hebben gekozen, gewoon geholpen. Of en wanneer notaris Van Lenning weer wordt goedgekeurd, is niet duidelijk.