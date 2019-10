Gemeente waarschuwt feestgangers ADE over drugs: ‘zerotolerancebeleid’

Beeld Getty Images

“We hanteren in clubs en tijdens evenementen een zerotolerancebeleid: je mag niets meenemen, we nemen drugs af als we iets aantreffen en je mag het evenement niet meer bezoeken,” wordt de feestgangers op het hart gedrukt.

Het statement is ook ondertekend door ADE zelf, Horeca Nederland, verslavingszorgverlener Jellinek, de Evenementen Vereniging Amsterdam en de Nachtburgemeester van Amsterdam. Ze hanteren als uitgangspunt dat illegale drugs niet thuishoren op feesten. Ook vinden ze dat gebruikers zich bewust moeten zijn van de schaduwkanten van hun gebruik, niet alleen als het gaat om hun gezondheid en die van anderen, maar ook uit oogpunt van criminaliteit, het milieu en ‘onze mooie stad’.

Dinsdag maakte de gemeente al bekend 4 miljoen euro uit te trekken voor de aanpak van drugshandel en preventief beleid. Het stadsbestuur wil af van de ontwrichtende gevolgen van drugshandel in de stad.

