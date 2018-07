Gemeente vraagt experts om hun visie op het Stedelijk

Een meerderheid van de raad, onder wie wethouder Touria Meliani, heeft enthousiast gereageerd op het idee van D66-raadslid Marijn Bosman. Zij wil diverse experts uitnodigen voor een hoorzitting. Zij kunnen de raad uitleggen hoe de globale kunsthandel - de wereld waarin de directie van het Stedelijk opereert - werkt.



Voormalig directeur Beatrix Ruf werd dit najaar in de media beschuldigd van belangenverstrengeling en het niet melden van betaalde bijbanen, waarop zij aftrad. Maar de juristen Jan Peeters en Sjoerd Eisma concludeerden acht maanden later dat er geen sprake was van onbetamelijke belangenverstrengeling.



Wel werden harde noten gekraakt over de manier waarop toezicht wordt gehouden op de instelling, waarop wethouder Meliani aankondigde de teugels te willen aanhalen in de top van het Stedelijk.



Te weinig kennis

De gemeente Amsterdam is eigenaar van de collectie van het Stedelijk en subsidieert de instelling jaarlijks met ruim 12 miljoen euro. Volgens Bosman, al vier jaar raadslid maar nieuw op de portefeuille kunst, hebben zij en veel andere raadsleden die belast zijn met het onderwerp te weinig kennis over de internationale kunstmarkt.