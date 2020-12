Gemeente ving vorig jaar uitgebuite werknemers restaurant Saravana Bhavan op

Beeld Sjoukje Bierma

Dat schrijft het stadsbestuur in antwoord op vragen van PvdA-raadslid Dennis Boutkan.

De vragen werden gesteld naar aanleiding van een artikel in Het Parool over het Indiase restaurant Saravana Bhavan. Het restaurant op de Stadhouderskade moest vorig jaar november de deuren sluiten wegens arbeidsuitbuiting. Chefs van het restaurant moesten ruim 75 uur per week werken, hun paspoorten en bankpassen werden afgenomen en kregen maandelijks in cash 700 euro als salaris uitbetaald.

Na sluiting werd het oud-personeel opgevangen bij het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (ACM) van HVO-Querido. Hier kregen zij een tijdelijke verblijfsstatus en het recht op opvang en (medische) zorg gedurende de strafrechtelijke procedure.

De personeelsleden van het restaurant zijn door de Inspectie SZW als getuige gehoord, maar hebben ‘om meerdere redenen’ geen aangifte gedaan. De terugkeer naar India werd met behulp van IOM geregeld.

Eenmaal in India hebben ze nog een toegekende uitkering ontvangen, al kon een woordvoerder van de gemeente niet aangeven van welke instantie het geld afkomstig is. Ook is het de vraag of de personeelsleden het bedrag zelf hebben kunnen innen: uit eerder onderzoek bleek dat zij geen toegang hadden tot hun bankrekening.

Weer open

Ondanks het lopende inspectieonderzoek van Inspectie SZW is het restaurant sinds begin deze maand weer open. De inspectie, zo geeft het stadsbestuur aan, is inmiddels twee keer langs geweest om de arbeidsomstandigheden te controleren.

Het is ook nog niet bekend of het restaurant open gaat blijven. Bij twijfel over de integriteit van een bedrijf kan de gemeente bij een exploitatievergunning het Landelijk Bureau Bibob advies vragen over het gevaar van crimineel misbruik. Dit onderzoek loopt nu. De huidige franchisehouder heeft nu alleen een tijdelijke vergunning gekregen.