Gemeente vindt en sluit illegaal hotel bij Leidseplein

Het illegale hotel was gevestigd in een smal grachtenpandje van vijf verdiepingen. Daarin waren vier hotelappartementen met twee of vier bedden gemaakt met slaapplaatsen voor in totaal tien personen. Het pand werd niet bewoond en was volledig in gebruik voor verhuur aan toeristen en helemaal als hotel ingericht (inclusief hotelzeepjes in de badkamer).



Op het moment van controle verbleven er in twee van de hotelappartementen toeristen. Het ene tweetal had een hotelappartement met keuken en badkamer geboekt voor drie nachten en betaalde daarvoor 900 euro.



Brandonveilig

Het andere tweetal had een hotelappartement geboekt voor zes nachten voor 1.813 euro. Tijdens de controle was ook een medewerker aanwezig. Daarnaast had het illegale hotel nog drie mensen in dienst die zorgden voor de ontvangst, ontbijt en schoonmaak.



Ook de brandweer heeft het illegale hotel gecontroleerd. Die oordeelde dat er sprake was van een absoluut vlucht- en brandonveilige situatie. Het illegale hotel is daarom onmiddellijk gesloten voor ten minste 3 maanden waarna de eigenaar moet aantonen hoe het gebouw op een legale manier in gebruik neemt.



Naast de sluiting krijgt de eigenaar een boete van 20.500 euro voor woningonttrekking.



