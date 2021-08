Gemeente verwacht grote groei pontreizigers, gaat extra veren inzetten

Het aantal reizigers dat van pontveren gebruikmaakt, zal de komende jaren explosief toenemen: in de avondspits gaat het om een stijging van ruim 70 procent, van net geen 8000 per uur nu naar 13.500. Het aantal pontveren groeit een stuk minder hard, van veertien nu naar achttien in 2030.

Voordat de coronapandemie uitbrak werd er veel geklaagd over drukte op de ponten. Het kwam regelmatig voor dat zich dusdanig veel reizigers meldden, dat niet iedereen meekon.

Met name de veerverbinding tussen de Distelweg in Noord en de Houthavens krijgt de komende negen jaar te maken met een ongekend sterke groei: het aantal reizigers zal volgens de prognoses van de gemeente bijna verdrievoudigen. Ook de ponten naar NDSM (+70 procent) en het Buiksloterweg (+54 procent) zitten stevig in de lift wat reizigersaantallen betreft.

Vier ponten extra

Opvallend is dat de hoeveelheid pontveren op deze drukke oversteken niet evenredig meegroeit. Het aantal ponten dat van achter Centraal Station naar het Buiksloterweg vaart, blijft ondanks de reizigersgroei gelijk: zes pontveren. Het Distelwegveer, dat nu de dienstregeling vaart met twee ponten, breidt uit tot vier stuks.

De komende jaren moeten drie verouderde veren uit de vaart worden genomen. Om tot achttien veren in totaal te komen, worden er zeven nieuwe veren aangeschaft. Deze veren hebben een grotere capaciteit van 310 passagiers, zegt een woordvoerder. “Aanvullend daarop krijgen nog eens vier verouderde type 50-veren een grootschalige renovatie, waarbij we de passagierscapaciteit vergroten van 251 naar 310 passagiers per overtocht.”

Volgens de gemeente hoeft voor een toename van 70 procent reizigers het aantal ponten niet ook met 70 procent toe te nemen. De woordvoerder zegt dat de reizigersgroei niet alleen in goede banen wordt geleid door meer veren in te zetten, maar de gemeente neemt ook aanvullende maatregelen waarmee de passagiers beter worden bediend.

In een rechte lijn

“Het meest concrete voorbeeld is de verbetering van het IJpleinveer. Door de aanstaande aanleg van het nieuwe Pontplein Zuid wordt de vaartijd op deze verbinding korter omdat de veren in een rechte lijn kunnen overvaren. Daarnaast zorgt de nieuw te bouwen verkeersbrug over het Noordhollandsch Kanaal ervoor dat de fiets- en voetgangersroute van en naar de aanlanding beter wordt.”

Het IJpleinveer is volgens de gemeente een van de verbindingen waar met meer en grotere veren zal worden gevaren, waardoor het aantal afvaarten per uur toeneemt. Het is de bedoeling dat het IJpleinveer zich zal zich ontwikkelen tot een gelijkwaardig alternatief voor het Buiksloterwegveer.

Dit moet ervoor zorgen dat de drukte veel beter gespreid wordt over de twee centrale verbindingen op het IJ. “Ook worden in de komende jaren onderzoeken uitgevoerd naar een mogelijke nieuwe verbinding van Java-eiland naar Hamerkwartier en naar een optimalisatie van het Distelwegveer. Ook een definitieve verbinding Zeeburgereiland - Sluisbuurt vormt onderwerp van onderzoek,” aldus de woordvoerder.