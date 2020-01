Gemeente vergoedt het onvruchtbaar maken van honden en konijnen niet langer

- Beeld ANP

Het blijft wel mogelijk om een vergoeding te ontvangen voor het onvruchtbaar maken van katten, al vergoedt de gemeente dit maar voor 50 procent tot een maximum van 300 euro. De verplichting om konijnen te chippen en registreren vervalt.

Dat schrijft wethouder Dierenwelzijn Laurens Ivens in een brief aan de gemeenteraad. De Amsterdamse dierenhulp (ADAM-regeling) is bedoeld voor minima, voor wie een operatie voor hun huisdier te duur is.

De maatregelen zijn nodig omdat de afgelopen jaren steeds meer gebruik werd gemaakt van de regeling. Daardoor zijn de kosten verdrievoudigd en dreigde vorig jaar het beschikbare budget in augustus 2019 al uitgeput te raken. De gemeente wil nu geld besparen door sommige behandelingen zonder acute medische noodzaak, zoals castreren en steriliseren, niet meer (volledig) te vergoeden.

Om het budget niet alsnog te overschrijden, wordt de komende drie jaar 100.000 euro bijgelegd vanuit het budget voor armoedebestrijding. Het totale budget zal daardoor uitkomen op een half miljoen euro per jaar. Door deze maatregelen blijft het mogelijk om ongeveer 3000 keer per jaar een dier te helpen met een bezoek aan de dierenarts.