Gemeente verbiedt gratis lachgas bij actie Stopera

Lachgasverkoper Deniz Üresin (met gasfles tussen zijn voeten) en zijn team op het Rembrandtplein. Beeld Amaury Miller

Het protest mag gewoon doorgaan, maar vanwege een ‘realistische kans op wanordelijkheden’ is het hem verboden om lachgas uit te delen of gasflessen met de stof bij zich te hebben. Dat besluit is overgebracht aan Üresin. Eerder kondigde de ondernemer aan dat hij tijdens een demonstratie tegen verkoop beperkende maatregelen 20.000 ballonnen met lachgas gratis wil verspreiden onder de sympathisanten die hem komen steunen. Hij wil doorgaan met het aanbieden van lachgas aan het uitgaanspubliek in de binnenstad, terwijl burgemeester Halsema juist heeft aangekondigd dat het vrijelijk verkopen van lachgas vanaf deze week op straat verboden is.

Last onder dwangsom

Om te voorkomen dat de hij toch lachgas gaat uitdelen of verkopen is een last onder dwangsom opgelegd, een boete die ingaat als Üresin het verbod negeert. Ook gebiedt burgemeester Halsema dat het protest wordt gehouden op het Waterlooplein, aan de achterzijde van het stadhuis, zodat de ingang van de Nationale Opera toegankelijk blijft.

Het is gebruikelijk dat de gemeente beperkende maatregelen oplegt aan de organisator van een demonstratie. Zo zijn doorgaans racistische of antisemitische leuzen verboden, ook stokken om spandoeken aan vast te houden mogen vaak niet mee om veiligheidsredenen.