Gemeente verbiedt 'criminele' zaalvoetbalclub 't Knooppunt

Twee mannen die de betalingen verrichtten, zijn eerder in Amsterdam doodgeschoten

Kopstuk Houssine 'Hoes' A. was erelid, terwijl hij volgens justitie een hoofdrol speelt in een van de onderwereldvetes waarin sinds 2012 veel jonge Amsterdammers zijn geliquideerd.



Ook zijn familie speelde rollen in de club. De politie is ervan overtuigd dat met A.'s criminele vermogen structureel spelers en trainers zijn betaald. Talenten werden met forse bedragen verleid, van twee Antwerpse spelers werden reiskosten vergoed. Vermoedelijk ging het jaarlijks om tonnen. Broers van een geliquideerde crimineel uit De Pijp zaten jaren in het bestuur.



Bedreigd

Ook andere betrokkenen bij 't Knooppunt staan bij de recherche bekend om hun rol in de Amsterdamse onderwereld. Twee mannen die volgens ingewijden de spelers uitbetaalden, zijn in 2013 en dit jaar in Amsterdam doodgeschoten.