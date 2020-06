Gemeente verbiedt coronaprotest op Museumplein

De aangekondigde demonstratie van actiegroep ‘Nee tegen 1,5 meter/Viruswaanzin’ die gepland stond voor zondag 21 juni op het Museumplein tussen 12.00 en 17.00 uur, mag niet doorgaan. Dat meldt de gemeente zaterdag.

‘De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft op basis van informatie van de politie onvoldoende vertrouwen dat de organisatie de 1,5 meter zal handhaven en aan de landelijke Covid-eisen zal voldoen,’ luidt de verklaring van het stadsbestuur. ‘Demonstreren is een grondrecht en dit besluit is ook niet lichtzinnig genomen.’

De actiegroep verwachtte een opkomst van vijfduizend personen. Dit aantal zou onverwacht veel groter kunnen worden, stelt het stadsbestuur. ‘Dat leert de recente ervaring’ waarmee het vermoedelijk duidt op het Damprotest op maandag 1 juni. Daarbij zouden diverse aanwijzingen die de gemeente van de politie heeft ontvangen, erop wijzen dat het verwachte aantal aantal veel groter zou zijn dan de actiegroep aangeeft. Zo zou alleen al de Facebookgroep waarin de demonstratie is aangekondigd uit 160.000 leden bestaan.

Bekende artiesten

Ook zouden ‘muziek en sprekers’ deel uitmaken van het programma, maar volgens het stadsbestuur bleef onduidelijk wat dit inhield. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland vindt het aannemelijk dat dit optredens van bekende artiesten zijn, zoals bij een eerder aangekondigde demonstratie op het Malieveld in Den Haag de bedoeling was. Een dergelijk programma trekt volgens de veiligheidsregio doorgaans een groot publiek en daarmee heeft de demonstratie ‘een karakter van een groot evenement’, en dus momenteel verboden is.

De demonstratie in Den Haag werd eerder deze week door de gemeente aldaar verboden, waartegen de actiegroep in verzet ging. Vrijdag stelde de Voorzieningenrechter in Den Haag de gemeente in haar gelijk, onder meer omdat ‘de grote opkomst en de sterke overeenkomst van de demonstratie met een groot evenement, een aanzienlijk risico op wanordelijkheden met zich meebrengen’. Ook de gemeenten Utrecht en Maastricht stonden demonstraties niet toe.