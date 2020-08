Gemeente: vanaf zaterdag strenger handhaven op mondkapjesplicht

Burgemeester Halsema tijdens het coronadebat in de raad. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat laat de gemeente vrijdag weten op haar website en socialemediakanalen.

Donderdag lichtte burgemeester Femke Halsema in het coronadebat in de gemeenteraad nog toe waarom er tot nu toe weinig boetes waren uitgeschreven: het Openbaar Ministerie had nog geen ‘code’ gereedgemaakt voor de boete van 95 euro die op het overtreden van de mondkapjesplicht staat.

Daardoor kon er enkel een boete van 395 euro uitgeschreven worden, op basis van het niet opvolgen van een ambtelijk bevel óf niet in acht nemen van de 1,5 meter afstand. De code is nu wel gereed, dus kunnen sneller boetes worden uitgeschreven.

Vanaf 5 augustus geldt voor iedereen vanaf 13 jaar een mondkapjesplicht op drukke plekken in de stad, waaronder de Albert Cuypmarkt, de Kalverstraat en de Wallen. Het gaat om een experiment tot 31 augustus, dat overigens niet de 1,5 meterafstandregel vervangt.

Overigens bleek eerder vrijdag uit voorlopig onderzoek in een Amsterdamse winkelstraat dat het dragen van mondkapjes geen invloed heeft op de mate waarin mensen afstand houden.