Gemeente trekt 400.000 euro aan boetes voor illegale vakantieverhuur terug

Toeristen met rolkoffers op de grachten in Amsterdam. Beeld ANP

“De meldplicht is gesneuveld,” zei Ivens in het spoeddebat in de gemeenteraad over de uitspraak die de Raad van State vorige week deed.

De Raad van State bepaalde dat een Amsterdamse haar boete van zesduizend euro niet hoeft te betalen. De gemeente had haar die boete opgelegd, omdat ze niet had gemeld dat ze haar huis in 2018 had verhuurd aan vijf Amerikanen. Dat is in strijd met de meldplicht.

Die meldplicht is door de Raad van State van tafel geveegd. De gemeente heeft bepaald dat verhuurders geen vergunning nodig hebben als ze zich aan de regels houden en de vakantieverhuur melden. De rechters stellen dat de gemeente geen uitzonderingen mag maken en dat voor vakantieverhuur wel degelijk een vergunning nodig is. Omdat Amsterdam geen vergunningen verstrekt, net als veel andere gemeenten, is vakantieverhuur feitelijk verboden.

Nederlaag

Oppositiepartijen vinden dat de gemeente met deze juridische nederlaag ‘voor aap staat, niet alleen in de rechtbank, maar ook in de stad.’ Ze eisen een snelle oplossing. “We moeten als de wiedeweerga aan de slag,” aldus Hala Naoum Néhmé (VVD). “Want wat moeten Amsterdammers nu doen?”

Volgens Ivens zijn er twee uitwegen uit dit schemergebied. De Tweede Kamer behandelt binnenkort de nieuwe wet toeristische verhuur, die de meldplicht juridisch vastlegt. Amsterdam kan daarop wachten, al is het de vraag of de Tweede Kamer deze wet voor 1 juli aanneemt. Een tweede optie is dat Amsterdam een vergunningsstelsel voor vakantieverhuur opzet, zoals de Raad van State heeft bepaald. “Maar dat gaat niet van vandaag of morgen,” aldus Ivens. “Amsterdam telt ongeveer twintigduizend adressen voor vakantieverhuur. Als we die allemaal een vergunning moeten geven, dan vergt dat nog al wat.” Hij betwijfelt of zo’n vergunningsstelsel eerder klaar is dan de wet.

CDA’er Rogier Havelaar wil volgende week al een voorstel van Ivens behandelen in de raad. Maar de wethouder acht dit niet mogelijk. “We willen dit niet alleen zo snel mogelijk doen, maar ook zo goed mogelijk.” Hij zal volgende week meer duidelijkheid geven.

Handhavingsverzoek

Ivens zei dat de gemeente in eerste instantie boetes blijft uitdelen aan verhuurders die hun huis langer dan dertig dagen per jaar verhuren, of aan meer dan vier personen. Amsterdam gaat niet alle Airbnb’ers aanpakken nu de Raad van State feitelijk vakantieverhuur zonder vergunning verboden heeft verklaard. Maar, zo tekende hij hierbij aan, Amsterdammers kunnen wel een handhavingsverzoek indienen bij de gemeente omdat de buren hun huis verhuren aan toeristen, zonder vergunning. De vraag is of Amsterdam dan wel moet handhaven. “Dan komen we in een vacuüm terecht.”