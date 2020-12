‘Gemeente treft geen blaam voor verduistering subsidie G-buurt’

Beeld anp

De verduistering van bijna 100.000 euro door de voormalige voorzitter van het buurtplatform is niet toe te schrijven aan een gebrekkige organisatie van het experiment. “Voor de fraude is de fraudeur verantwoordelijk,” merkte de wethouder op. “Het stadsbestuur treft geen blaam voor een afgrijselijk incident.”

De voorzitter nam in maart van dit jaar kort voor haar overlijden bijna 100.000 euro op van de rekening van het bewonersplatform. Zij gebruikte een deel van het geld voor een uitvaart met witte limousines, de rest werd doorgesluisd naar de rekeningen van bekenden.

Bizar, herhaalde Groot Wassink in de commissie. Maar de kritiek van met name D66 en Forum dat de gemeente het onheil over zich had afgeroepen door bij wijze van experiment een kwart miljoen euro toe te kennen aan een groep bewoners, wierp de wethouder verre van zich.

Gemiste signalen

“Ik baal hier net zo van als ieder ander,” aldus de bestuurder. “Maar dit was niet te voorkomen. Als iemand kwaad wil, houd je dat met alle regels van de wereld niet tegen.” Groot Wassink wees er verder op dat zowel de gemeenteraad als de stadsdeelcommissie in Zuidoost had ingestemd met het experiment.

Onduidelijk bleef of het bestuur was gewaarschuwd voor de risico’s van het buurtbudget voor de G-buurt. In een reconstructie van het Bureau Integriteit staat dat ambtenaren en bestuurders in het stadsdeel hadden gewezen op het risico van fraude. De wethouder: “Die signalen hebben mij niet bereikt.”