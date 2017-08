Gemeente timmerde Steakhouse Jaffa terecht dicht

De eigenaar van de zaak in de Indische Buurt had om eerherstel gevraagd nadat bleek dat de politie een fout had gemaakt. Op 5 oktober 2016 werd Steakhouse Jaffa dichtgetimmerd nadat agenten het eethuisje een maand eerder waren binnengevallen.



Bij die inval was een handelsvoorraad cocaïne gevonden. Maar waar het laboratorium van de politie vaststelde dat de bolletjes 6,23 gram cocaïne bevatten, bleek dat slechts 0,89 gram. Steakhouse Jaffa mocht weer open.



Eerherstel

De eigenaar vond de sluiting onterecht en stelt schade te hebben geleden. Maar de rechtbank oordeelde deze week dat de burgemeester de zaak mocht sluiten. Hoewel het om minder cocaïne ging dan in eerste instantie werd gedacht, wees de hoeveelheid nog steeds op verkoop, aldus de rechter.



Of de ondernemer ervan wist, is voor de rechtbank niet van belang. De sluiting is niet tegen hem gericht, maar op het herstellen van de openbare orde.



