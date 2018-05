Gemeente test geluidssystemen in Amsterdamse Bos

Op vijf velden van het Amsterdamse Bos komt een geluidssysteem te staan dat 5000 festivalgangers van muziek zou kunnen voorzien.



Ook plaatst de gemeente in de omgeving van het Land van Bosse dertig meetpunten om het geluidsniveau van de muzieksystemen te meten.



Organisatoren van muziekevenementen zijn in het nieuwe Evenementenbeleid van Amsterdam verplicht om de meest geschikte apparatuur in te zetten om zoveel mogelijk geluidsoverlast te voorkomen.



Eerder trof de gemeente al maatregelen om de geluidsoverlast in de horeca terug te dringen. Ondernemers die herhaaldelijk de fout in gaan, lopen de kans om hun horecazaak tijdelijk te sluiten of hun exploitatievergunning kwijt te raken.



