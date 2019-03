Gemeente terughoudend over akkoord MC Slotervaart

Zadelhoff is bereid 45 miljoen euro in het voormalige ziekenhuis te steken, waarmee de schuldeisers allemaal kunnen worden betaald en het faillissement voorbij zou zijn. Dat zou een nieuwe, zeer bijzondere wending betekenen in het geruchtmakende faillissement.



Een woordvoerder van de curator spreekt van goed nieuws, als het klopt. Hij zegt ook dat de curator nog geen afspraken op papier heeft gezien en deze afwacht. Het zogenaamde crediteurenakkoord dat zou moeten worden gesloten met alle schuldeisers, vereist de goedkeuring van de curator en vervolgens ook van de rechter.



De deal vereist ook de goedkeuring van de gemeente. De eerste reactie van het stadsbestuur roept de vraag op of die er komt: 'We hebben zorgen over de betrokkenheid van zorgondernemer Loek Winter, vanwege de maatschappelijke impact die het faillissement van het Slotervaartziekenhuis heeft gehad. We wachten een officieel bericht van vastgoedondernemer Zadelhoff af.'



Grote schuldeisers

Grote schuldeisers van MC Slotervaart zijn uitkeringsinstantie UWV, dat zes weken lang lonen heeft doorbetaald van het personeel, huisbankier ING, dat een kleine 8 miljoen tegoed heeft, en de zorgverzekeraars.