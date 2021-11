Gemeente tegen Amsterdamse winkeliers: verkoop geen spullen om drugs te bewerken of verpakken

‘Als producten die de drugshandel ondersteunen worden aangeboden, bestaat het risico dat wij maatregelen nemen,’ schrijft de gemeente. Beeld ANP

De ondernemers krijgen zaterdag een brief bezorgd met die strekking, in het kader van intensiever optreden tegen ‘druggerelateerde producten’ zoals (precisie)weegschalen, persen, geavanceerde meetapparatuur, verpakkingsmaterialen en versnijdingsmiddelen om cocaïne mee te verwerken.

In januari sloot burgemeester Femke Halsema al 6 souvenirwinkels en tabakszaken op de Nieuwendijk die dergelijke spullen aanboden. Ze bestelden die bij dezelfde groothandel in Loosdrecht als souvenirwinkel The Old Man in de Damstraat, die vorig jaar al voor enige tijd was gesloten vanwege het verboden aanbod in de winkel.

De controles op dergelijke producten zijn in de binnenstad in het afgelopen jaar geïntensiveerd.

In de brief aan de 250 winkeliers staan de regels in de Opiumwet en de mogelijke gevolgen bij overtreding.

‘Als producten die de drugshandel ondersteunen in ondernemingen worden aangeboden, bestaat het risico dat wij maatregelen nemen,’ schrijft de gemeente. ‘Mogelijk worden goederen in beslag genomen en vernietigd, wordt een strafrechtelijk onderzoek gestart of wordt een pand gesloten’.

De acties zijn onderdeel van de Aanpak Binnenstad. De gemeente zegt de binnenstad ‘aantrekkelijker te willen maken voor bewoners, bezoekers en ondernemers’.

Tegen de eerdere maatregelen was ook weerstand, van ondernemers die vinden dat de gemeente spijkers op laag water zoekt en bezig is aan een heksenjacht.