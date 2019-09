Gemeente stopt proef met volgen bezoekers Wallen via wifitracking

Bezoekers van de Wallen en Kalverstraat zullen vanaf eind oktober niet meer gevolgd worden door middel van wifitracking. Na twee jaar blijkt de proef om zo de voetgangersstromen in kaart te brengen geen toegevoegde waarde te hebben.

Dat meldt Nu.nl na vragen aan de gemeente.

Smartphones zenden wifisignalen uit die door de sensoren van de wifitrackers opgepikt worden. Op die manier kan het aantal individuele smartphones geteld worden en daarmee de bezoekersstromen in de stad.

Het volgen van de wifisignalen was vanaf het begin van de proef al omstreden. In het wifisignaal van de smartphones zit een uniek identificatienummer. Deze nummers zijn herleidbaar naar de eigenaren van de telefoons.

Warmtecamera’s

De gemeente probeerde dit te voorkomen door de identificatienummers om te vormen naar een lange code en zo te anonimiseren. Maar daardoor was het ook niet mogelijk om de voetgangersstromen over een langere periode in kaart te brengen. Om in de toekomst de bezoekersstromen toch in de gaten te kunnen houden zal de gemeente nog wel warmtecamera’s blijven inzetten op drukke plekken in de stad.