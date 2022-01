Gemeente stopt met programmadirecteur Amsterdam 750 jaar, vergoeding dreigt norm te overschrijden

Burgemeester Femke Halsema heeft de gemeenteraad in een brief laten weten dat de opdracht aan de programmadirecteur Amsterdam 750 jaar in februari wordt beëindigd. Beeld ANP

Halsema reageert daarmee op een eerder bericht van studentenblad Propria Cures, dat via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vaststelde dat Amsterdam in de fout dreigde te gaan. De regels schrijven voor dat de aanbestedingsgrens in dit geval op 214.000 euro ligt.

Als dat bedrag overschreden wordt, moet een aanbestedingsprocedure worden opengesteld. De totale vergoeding die programmadirecteur Lennart Booij ontving, zou in februari boven het grensbedrag uitkomen.

Daarom wordt zijn opdracht bij de gemeente per 1 februari beëindigd, aldus Halsema. Booij werd in februari 2019 ingehuurd als directeur van Amsterdam 750, met een contract dat in eerste instantie twee jaar zou duren. De overeenkomst werd echter ‘stilzwijgend’ verlengd, met de bedoeling om Booij tot de gemeenteraadsverkiezingen aan te laten blijven. Het nieuwe stadsbestuur zou dan vervolgens de samenwerking met Booij opnieuw tegen het licht houden, aldus Halsema.

Waarschuwingssysteem

‘Dit blijkt een fout die helaas vaker kan voorkomen in de gemeentelijke organisatie; er mist een waarschuwingssysteem,’ schrijft de burgemeester, die stelt het opschorten van de samenwerking met Booij te betreuren. ‘Het is evident dat eerder gestart had moeten worden met het proces van aanbesteding.’

De programmadirecteur zelf wil volgens NRC geen vragen beantwoorden over de ontstane situatie. ‘Ik vind mezelf daar niet toe geëigend, ik heb dit probleem niet veroorzaakt.’ De 51-jarige Booij is medeoprichter van campagnebureau BKB. Hij is kunsthistoricus en werkt als zelfstandig adviseur. Daarnaast is hij kroonlid van de Raad van Cultuur.

De gemeente worstelde eerder ook al met externe inhuur. In 2020 bleek dat bij de gemeente, ondanks beloften om het aantal zelfstandigen terug te dringen, het aantal dure inhuurkrachten toenam. Ruim een vijfde van het salarisbudget ging naar zzp’ers en andere flexkrachten. Daarnaast kwam er in 2019 veel kritiek op buitenproportionele vertrekregelingen van topfunctionarissen.

750ste verjaardag van Amsterdam

In 2020 zijn de voorbereidingen begonnen voor de viering van het 750 jarig bestaan van Amsterdam op 27 oktober 2025. De viering moet volgens de gemeente de identiteit, en niet de promotie van de stad versterken. Daarnaast wordt het een ‘katalysator voor veranderingen in de stad’.