Gemeente stopt met proef straatconciërges

Je hebt ze misschien wel een keer zien lopen: de 'groene mannetjes' van de gemeentereiniging die de straten van Amsterdam helpen schoonhouden. Deze straatconciërges zijn met z'n zessen en lopen nu ongeveer een jaar rond, maar de gemeente wil daar een einde aan maken.



De conciërges kwamen er als proef na klachten over toenemende vervuiling in het centrum. Ze legen meerdere keren per dag de 240 vuilnisbakken in de drukste delen van Amsterdam: rondom De Dam, Rembrandtplein, Plein 40-45, het Leidseplein, en het Hallenkwartier.



Eenzijdige invulling

Het oorspronkelijke idee was dat de straatconciërges, in dienst van een Haags schoonmaakbedrijf, de ondernemers zouden helpen met schoonmaken. "We wilden ondernemers ondersteunen in hun verantwoordelijkheid om hun stoep schoon te houden," zegt een woordvoerder van de gemeente. "Dat bleek een eenzijdige invulling. De straatconciërges namen steeds meer taken over van de ondernemers."