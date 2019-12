Gemeente stopt met beboeten op straat slapende daklozen

Het Daklozen Actie Kollectief (DAK) en belangenorganisatie MDHG vroegen deze zomer aandacht voor het tekort aan nachtopvang en betaalbare slaapvoorzieningen voor daklozen. Beeld Jean-Pierre Jans

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met een motie van Sylvana Simons (BIJ1). Alleen Forum voor Democratie en het CDA stemden tegen.

Alle voorzieningen voor dak- en thuislozen zitten volgens Simons ‘propvol’ en er zijn vaak wachttijden die kunnen oplopen tot twee jaar. Toch werden dak- en thuislozen, ondanks dat er geen alternatieve slaapplekken zijn, nog beboet als zij op straat overnachtten.

Dat gebeurde vooral om een beeld te krijgen van de problematiek. Volgens de raad is dat onnodig: in de motie schrijft Simons dat het ook mogelijk is om vast te stellen of iemand dak- en thuisloos is door met toestemming van de persoon bij de GGD te controleren of hij vermeld staat in een van de systemen die de dienst gebruikt.

De groep kan de boetes niet betalen en sinds jaar en dag geldt in Amsterdam de afspraak dat deze boetes niet worden geïnd. Omdat de dak- en thuislozen daarvan op de hoogte zijn, is van een afschrikwekkende werking geen sprake meer, zo bleek vorig jaar na evaluatie van het instrument van de bestuurlijke boete.

Voor 2017 konden dak- en thuislozen die op de bon geslingerd waren, door de politie worden opgeroepen voor een zitting bij de rechter. Dat kwam in Amsterdam zo weinig voor, dat het parket in 2017 besloot geen dak- en thuislozen meer op te roepen.