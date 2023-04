Gemeente steunt omwonenden A10-Noord in vete met RWS omtrent geluidsschermen

De verlaagde geluidsschermen langs de A10-Noord. Beeld Jean-Pierre Jans

Dat schrijft wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en Luchtkwaliteit) aan de raad.

Omwonenden van de snelweg ervaren sinds augustus vorig jaar meer geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof doordat RWS de geluidsschermen moest verlagen, nadat deze na meerdere stormen dermate beschadigd raakten dat ze een gevaar opleverden voor verkeer op de weg.

Uit onderzoek blijkt dat na deze ingreep bij bijna 1100 woningen langs de weg het geluid verdubbeld is. Bij haast 350 woningen is het geluidsniveau in huis ook te hoog.

Ontheffing

Om de norm te mogen overschrijden heeft RWS van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor 2023 en 2024 een ontheffing gekregen. Ter compensatie legt RWS deze zomer wel stiller asfalt aan over een traject van ruim vijf kilometer bij de getroffen woningen.

Maar de door de wethouder, gemeenteraad en omwonenden verlangde maatregel om ook tijdelijk de maximumsnelheid te verlagen naar 80 km per uur komt er niet, zo bepaalde het ministerie. En dat is tegen het zere been.

Het college stuurt daarom een brief naar het ministerie met de oproep om alsnog de maximumsnelheid te verlagen en ‘ondersteunt’ omwonenden bij het in te dienen bezwaar tegen de ontheffing. Bewoners krijgen ter ondersteuning een ‘voorbeeldbrief’ waarin ze ook kunnen verwijzen naar de brief van het college.

Forse kritiek

De gemeente acht de kans dat het ministerie alsnog akkoord gaat met verlaging van de maximumsnelheid het grootst, omdat omwonenden directe belanghebbenden zijn en de gemeente niet.

Van der Horst uit in de brief aan de gemeenteraad ook forse kritiek op RWS. ‘De communicatie vanuit RWS over de planning van de vervanging van de geluidsschermen langs de A10-Noord verloopt tot onze spijt moeizaam,’ schrijft ze. ‘Rijkswaterstaat verandert de planning regelmatig en via diverse media worden steeds andere jaartallen genoemd als start- en einddatum van de vervanging.’

Volgens de wethouder start de vervanging van alle verlaagde schermen in september 2024 en hoopt RWS die nog hetzelfde jaar vervangen te hebben. Eind 2024 zal daardoor de grootste overlast voor omwonenden waarschijnlijk voorbij zijn.

Na het vervangen van de verlaagde schermen zullen ook de overige schermen vervangen worden. Hier wordt volgens de planning van RWS begin 2025 mee gestart en de verwachting is dat dat 10 tot 18 maanden zal duren. Uiterlijk het eerste kwartaal van 2026 zouden dan alle geluidsschermen vervangen moeten zijn.

De aanleg van het stillere asfalt staat gepland in de weekenden van 23 en 30 juni. Eerst zal de binnenring dan een weekend afgesloten zijn voor verkeer en daarna de buitenring. Amsterdammers zullen daar nog over geïnformeerd worden.

