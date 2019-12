Gemeente stelt nieuwe regels op voor vertrekvergoedingen topbestuurders

Wethouder Touria Meliani kwam onder vuur te liggen na ophef over vertrekregelingen. Beeld ANP

Dat maakt het college van Burgemeester en Wethouders bekend in een brief aan de gemeenteraad. Tot die tijd worden alle besluiten over de vergoeding voor vertrekkende topfunctionarissen gecontroleerd door het stadsbestuur.

Wethouder Touria Meliani schakelde eind september een onderzoeksbureau in om de huidige afspraken over de vertrekregeling tegen het licht te houden. Aanleiding daarvoor was het vertrek van voormalig gemeentesecretaris Arjan van Gils - nu wethouder in Rotterdam - die een vertrekvergoeding van 75.000 euro had gekregen. Deze zaak groeide uit tot een politieke rel en wethouder Meliani overleefde het acht uur durende debat over de zaak maar net.

‘Niet zorgvuldig’

Het onderzoeksbureau onderzocht de vertrekregelingen van een aantal directeuren tussen januari 2014 en juni 2019. Daaruit concludeert het onder meer dat de gemeente niet ‘zorgvuldig’ geweest is en ‘de publieke verantwoording niet op orde is’. Ook zou de maximale vertrekvergoeding van 75.000 euro te vaak zijn uitgedeeld.

In de brief aan de gemeenteraad schrijft het college van B & W dat het herziene beleid voor vertrekregelingen onder meer de transitievergoeding als uitgangspunt neemt. De hoogte daarvan wordt bepaald op basis van het maandsalaris en het aantal halve dienstjaren van de werknemer.