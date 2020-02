Gemeente start proef: algoritme ingezet tegen illegale vakantieverhuur

Beeld ANP

Het algoritme wordt losgelaten op de gegevens die de gemeente nu al gebruikt bij het opsporen van woonfraude. Door deze nieuwe werkwijze zou de opsporing een stuk sneller gaan, meldt de gemeente. ‘Een algoritme kan een berekening in een paar seconden uitvoeren; een mens zou daar al snel een week of 5 mee kwijt zijn.’

Op basis van die berekeningen wijst het algoritme gevallen aan waarbij de kans op illegale vakantieverhuur significant groot is. Ligt die kans boven de 50 procent, dan kan een ambtenaar aan dat geval prioriteit geven. Maar, zo benadrukt de gemeente, het blijft aan de handhavers om te bepalen of ze een geval nader onderzoeken of niet.

Na tien weken staat een evaluatie van de werkwijze gepland, na zes maanden volgt een eindbeoordeling. De gemeente benadrukt dat scherp wordt gelet op de privacy van woningbezitters.

Vergunningstelsel

Ondertussen is de gemeente nog druk bezig met de ontwikkeling van een vergunningstelsel, naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State. De rechter bepaalde dat een vergunning nodig is voor vakantieverhuur, maar de gemeente heeft geen vergunningstelsel. De gemeente onderzoekt nog wanneer nieuwe regels kunnen worden ingevoerd.

Tot die tijd blijft een juridisch schemergebied bestaan: vakantieverhuur is feitelijk verboden, omdat niemand een vergunning heeft. De gemeente zal hiervoor geen boetes uitdelen aan Amsterdammers zolang zij zich aan de regels houden.

Huiseigenaren die hun woning verhuren aan meer dan vier toeristen of langer dan dertig dagen per jaar, kunnen wel een boete krijgen. De meldplicht is door de Raad van State ten grave gedragen.