Gemeente start op de plek van de Bijlmerramp bodemonderzoek naar chemische stof PFOS

Beeld van de Bijlmervliegramp op 4 oktober 1992. Beeld anp

Bij het blussen van de Bijlmervliegramp in 1992 is blusschuim gebruikt met daarin de chemische stof PFOS (perfluoroctaansulfonaat). Er is steeds meer bekend over de schadelijkheid van deze stof voor mens en milieu, zo schrijft de gemeente in een brief aan buurtbewoners. Daarom gelden er sinds mei strengere regels over de hoeveelheid PFOS in de grond.

Omwonenden en bezoekers van het park hoeven volgens de GGD niet te vrezen voor direct gevaar. Omdat de chemische stof onder de grasmat zit, kunnen mensen niet zomaar met PFOS in aanraking komen, luidt de verklaring.

Informatieavond

De gemeente organiseert maandag 4 september een informatieavond voor buurt- en belangenorganisaties. Hierbij wordt geïnformeerd over het onderzoek, dat plaatsvindt op 12, 13 en 20 september. Omwonenden kunnen vragen stellen.

De chemische per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS), waar PFOS een voorbeeld van is, werden voorheen gebruikt in blusschuim en zijn terug te vinden in onder meer voedselverpakkingsmateriaal, antiaanbaklagen, textiel en cosmetica. De stoffen zijn niet biologisch afbreekbaar en kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Blootstelling kan bijvoorbeeld effect hebben op het immuunsysteem, op de voortplanting en ontwikkeling van het ongeboren kind en leiden tot een verhoogd risico op kanker.

