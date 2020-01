Gemeente start onderzoek naar maximaal 30 km per uur in heel Amsterdam

Nu geldt de maximumsnelheid vooral in kleinere straten. Beeld ANP

Het college gaat in kaart brengen hoeveel 30-kilometerzones er nu zijn en hoe snel het aantal van dergelijke straten kan worden uitgebreid. Volgens GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting moet 30 kilometer de norm worden en 50 kilometer de uitzondering. Nu geldt de maximumsnelheid vooral in kleinere straten, maar het zou ook op belangrijke autowegen moeten gaan gelden.

Doel van de snelheidsverlaging ,waar al jaren over wordt gesproken, is dat een lagere snelheid de verkeersveiligheid ten goede komt. Ook betekent een verlaging van de maximumsnelheid minder uitstoot en zou de doorstroming van het verkeer erbij gebaat zijn.

Tolsysteem in de stad

Verder stemde de gemeenteraad in met het plan van de coalitiepartijen om in overleg te treden met het Rijk en andere grote gemeenten over een onderzoek naar ‘betalen naar gebruik’ zoals dat genoemd is in het regeerakkoord. Hoe zo’n tolsysteem er in de praktijk zou moeten uitzien is niet bekend, maar volgens het voorstel van GroenLinks, SP, D66 en PvdA zijn dergelijke systemen onder meer succesvol in Oslo, Londen en Singapore.

De initiatiefnemers stellen dat beprijzing ertoe kan leiden dat het totaal aantal auto’s dat in de stad komt, wordt teruggebracht, net zoals dat het geval is met de hogere parkeertarieven in onder meer het centrum. Insteek is dat de binnenstad dan bereikbaar blijft voor bestemmingsverkeer, terwijl ‘niet noodzakelijk en doorgaand verkeer’ wordt geweerd.

Meerdere maatregelen

Verder neemt de stad een hele set maatregelen om het leed voor de straten en gebieden die drukker worden te verzachten. Zo wordt de Kattenburgerstraat verboden gebied voor parkerende en halterende touringcars. Verder komt er een onderzoek naar de bouw van een transferium bij station Noord van de Noord/Zuidlijn en gaat het college de mogelijkheden in kaart brengen om langs de A9 bij Lijnden een knooppunt te ontwikkelen waarbij tramlijn 1 Osdorp-De Aker wordt doorgetrokken naar Lijnden.

Er worden bewonersavonden georganiseerd met de bewoners van Kattenburg, de Zeeheldenbuurt en de Nassaukade. De gemeenteraad stemde ervoor om in overleg met bewoners en verkeersdeskundigen ‘een samenhangend plan op te stellen om waar mogelijk de verkeerstoename te laten afnemen en het waterbedeffect te dempen, en waar dat niet mogelijk is te kijken naar aanvullende maatregelen om negatieve effecten te verminderen’.

Het plan van gratis openbaar vervoer voor kinderen op woensdag en in het weekend heeft het niet gehaald. D66 stelde er de voorkeur aan te geven het geld liever te gebruiken om kinderen te stimuleren vaker te fietsen en om de fietscultuur onder Amsterdamse gezinnen die weinig tot niet fietsen te versterken.

Meer druk op sommige straten

De nieuwe maatregelen komen bovenop het beleid om Amsterdam autoluw te maken. Tijdens de beraadslagingen van de gemeenteraad bleken veel partijen verontrust over het feit dat het autoluw maken van de stad gepaard gaat met het drukker worden van een beperkt aantal straten. Dit zou onder meer het geval zijn op de Kattenburgerstraat en in de Van Diemenstraat. Met name de knips op veel plaatsen in de stad, vergroten de druk op een specifiek aantal straten.

Volgens tijdelijk verkeerswethouder Marieke van Doorninck is het nuttig onderzoek te doen naar de verlaging van de maximumsnelheid in meer straten dan het college aanvankelijk had bedoeld. Ze waarschuwde er wel voor dat snelheidsverlagende maatregelen niet in de plaats konden komen van de knips, zoals onder meer Forum voor Democratie had voorgesteld.