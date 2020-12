Gemeente staakt kort geding tegen app die parkeerders waarschuwt

Beeld ROBIN UTRECHT

De app stuurt eigenaren van geparkeerde auto’s een berichtje op het moment dat er een scanvoertuig langs hun auto is gereden. Je hebt dan nog vijf minuten de tijd om de parkeerkosten alsnog te betalen en een boete te ontlopen.

Handig voor mensen die ‘vergeetachtig’ zijn, maar de gemeente vindt dat de onderneming zich schuldig maakt aan privacyschending en aanzet tot belastingontduiking. In november dreigde de gemeente daarom nog met een kort geding. Nu wil het stadsbestuur alsnog eerst met de ondernemer in gesprek.

Dashcam

De dienst van Parkeerwekker maakt gebruik van ‘slimme’ dashcams die het verschil zien tussen een gewone auto en een scanauto. Deze informatie wordt uitgelezen en doorgestuurd naar de app, die vervolgens alle gebruikers met een geparkeerde auto in die straat een melding stuurt. Het is dus niet noodzakelijk om zelf een dashcam te hebben, om gebruik te kunnen maken van de app. Tot nu toe is de app naast Amsterdam in een beperkt aantal steden beschikbaar, waaronder Utrecht, Rotterdam en Leiden.

Oprichter Luis Roman zegt bereid te zijn om met de gemeente te praten, maar niet van plan te zijn te stoppen met zijn dienst. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat het de voorkeur heeft om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Als dat niet lukt, stapt het stadsbestuur alsnog naar de rechter.