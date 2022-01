Gemeente soepeler bij Amsterdammers die onterecht gekregen bijstand niet kunnen terugbetalen

Wethouder Rutger Groot Wassink verwacht dat meer Amsterdammers voortaan met een schone, schuldenvrije lei verder kunnen. Beeld Jerry Lampen/ANP

Het stadsbestuur wil voorkomen dat Amsterdammers met weinig geld gebukt gaan onder hoge schulden. De gemeente stelt zich daarom, ook vanwege de lessen van de toeslagenaffaire, soepeler op als Amsterdammers met bijstandsschulden in de schuldhulpverlening belanden.

De mogelijkheid om een regeling te treffen over hoge schulden loopt nu vaak stuk op de ergernis bij andere schuldeisers over de voorrangspositie van de gemeente. Als er bijstandsschulden in het spel zijn, wordt de gemeente standaard als eerste terugbetaald, zodat er minder overblijft voor de andere schuldeisers. Vooral kleinere bedrijven gaan dan niet akkoord, waardoor de hele schuldenregeling stukloopt.

Door de ‘preferente’ positie van de gemeente op te geven zal het aantal schuldenregelingen met 15 procent oplopen, verwacht wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken). Daardoor kunnen meer Amsterdammers met een schone lei verder.

Voor de gemeente betekent het logischerwijs wel dat er minder schulden worden geïnd als de voorrangspositie wordt opgegeven. Hoeveel precies, is lastig te zeggen. In 2020 had het zo’n 100.000 euro gescheeld, schat een woordvoerder.

Meer opties

Het stadsbestuur heeft verder besloten dat meer bijstandsschulden in aanmerking komen voor zo’n schuldenregeling. Voorheen was dat uitgesloten als de bijstandsontvanger onvoldoende openheid van zaken had gegeven aan de gemeente, bijvoorbeeld over giften van familieleden. Dan gold dat als fraude, waardoor gedeeltelijke kwijtschelding geen optie meer was.

Voortaan kan dat wel, dankzij een besluit van demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken) eind vorig jaar. Reden is dat veel bijstandsontvangers tekortschieten bij de ‘inlichtingenplicht’, omdat ze daar niet precies van op de hoogte zijn of zich vergissen. Alleen bijstandsschulden die voortkomen uit opzet of ‘grove schuld’ komen nog altijd niet in aanmerking voor kwijtschelding.