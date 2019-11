Gemeente sluit woningen na vondst 13 miljoen euro

De politie heeft zeven verdachten gehouden in een groot drugsonderzoek waarbij ruim 12,8 miljoen euro aan cash is gevonden. Beeld Politie Amsterdam

De politie maakte de vondst - een van de grootste ooit in ons land - vorige maand al bekend. Zeven personen werden aangehouden op verdenking van invoer van en handel in cocaïne vanuit Colombia naar Nederland.

De chef van de regionale recherche sprak van één van de grootste vangsten van cash geld ooit in Nederland. “Drugsbendes verdienen enorm aan cocaïnehandel, dit is ondermijning ten top. Verdachten leven onder de radar en hebben veel dure panden in gebruik. Ik ben trots op de vele collega’s die meewerkten aan dit onderzoek.”

Onbewoond

Halsema heeft nu de woningen in de Valkenburgerstraat en de Erich Salomonstraat per direct voor drie maanden gesloten. Het geld, ruim 8,2 miljoen bij de Valkenburgerstraat en meer dan 4,3 miljoen in de Erich Salomonstraat, was verdeeld over verschillende koffers. De woningen werden niet bewoond.

‘De aanwezigheid van een dergelijk groot geldbedrag in een woning kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege ripdeals, inbraak en de aantrekkingskracht van de woning op criminele activiteiten,’ schrijft de gemeente. ‘Dit levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid. Om deze situatie te beëindigen, is de woning per direct voor drie maanden gesloten.’