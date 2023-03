Gemeente sluit winkel op Nieuwendijk na overtreding regels winkeldiversiteit

Etalage van een souvenirwinkel. Het gaat niet om de betreffende winkel op de Nieuwendijk. Beeld ANP / Berlinda van Dam

Er werden in de winkel meer souvenirs verkocht dan volgens de regels voor winkeldiversiteit is toegestaan. Dit toegestane aantal ligt op maximaal 5 procent van de artikelen achterin een winkel.

De gemeente deed verschillende controles na klachten uit de buurt. ‘De ondernemer heeft meerdere kansen gekregen om de bedrijfsvoering en het assortiment aan te passen,’ meldt de gemeente dinsdag. De ondernemer zou dat tot nu toe onvoldoende gedaan hebben. ‘Als er vertrouwen is dat de ondernemer zich in de toekomst wel aan de bestemmingsplanregels houdt, mag de winkel weer open.’

Winkeldiversiteit

Amsterdam zette in 2017 een stop op toeristenwinkels in het centrum. Met het plan ‘Winkeldiversiteit Centrum 1’ wijzigde de gemeente in 2018 in een keer een aantal bestemmingsplannen voor de binnenstad.

Er kwam een verbod op nieuwe winkels met een toeristische functie, zoals souvenirwinkels, smartshops en minisupermarkten. Maar ook op zogeheten toeristenwinkels en eetwinkels, waar men Nutellawafels of ijsjes kan halen.

